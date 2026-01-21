Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Ministra del Deporte lidera seguimiento para concluir el Centro de Alto Rendimiento de Apartadó

    La ministra Patricia Duque lidera el seguimiento al Centro de Alto Rendimiento de Apartadó para fortalecer el deporte en Urabá

    Publicado por: Alejandro Rincón

    La ministra Patricia Duque lidera el seguimiento al Centro de Alto Rendimiento de Apartadó para fortalecer el deporte en Urabá. Foto: Mindeporte

    La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, encabezó en Bogotá una mesa técnica de seguimiento con el fin de asegurar la continuidad y finalización de las obras del Centro de Alto Rendimiento de Apartadó, en el Urabá antioqueño.

    En el encuentro participaron el alcalde del municipio, Adolfo Romero, y la subdirectora de Indeportes Antioquia, Lina Cuartas, quienes revisaron detalladamente el plan de trabajo conjunto que ejecutan las tres administraciones.

    Durante la reunión, la jefe de la Cartera evaluó los avances actuales de la infraestructura y definió las acciones estratégicas necesarias para destrabar los procesos pendientes.

    La ministra Duque fue enfática en señalar que el propósito del Gobierno Nacional es que la obra se convierta en una realidad tangible, garantizando un acompañamiento permanente para que la articulación interinstitucional logre los objetivos trazados en el cronograma.

    Lea también: https://www.minuto30.com/pudo-llegar-al-verde-luis-fernando-muriel-confiesa-detalles-de-su-charla-con-atletico-nacional/1695779/

    “Nuestro propósito como ministerio es que el proyecto salga adelante y finalice su construcción”, afirmó la ministra Duque, destacando el compromiso del Gobierno con la descentralización del deporte.

    El proyecto cuenta con una robusta inversión tripartita que asciende a los 25.434 millones de pesos.

    De este monto, el Ministerio del Deporte ha destinado una partida de 18.904 millones, consolidándose como el principal financiador de una obra que busca saldar una deuda histórica con el talento deportivo de la región de Urabá.

    Este complejo será el epicentro de preparación para atletas y paratletas locales, con la mirada puesta en los Juegos Nacionales y Paranacionales de Córdoba y Sucre 2027.

    Además, se proyecta como un espacio de alto nivel para eventos del calendario internacional, permitiendo que el talento regional cuente con las condiciones técnicas necesarias para competir en la élite mundial.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


