“Me tocó correr y me asusté de verdad”: Ministra de Cultura explica su cartel de “la Policía no me cuida”

La ministra de Cultura, Patricia Ariza, se refirió al cartel que llevó en movilizaciones en el marco del Paro Nacional del 2021, en el que exponía que “la Policía no me cuida, me cuidan mis amigas, la Minga y la Primera Línea”.

Patricia Ariza tiene un largo recorrido en el activismo político, social y cultural en el país, pero ahora está en un ministerio, donde debe gobernar para todos, incluso para quienes ha criticado, como a la Policía Nacional.

Por ello en medio de una entrevista con Semana, la ministra de Cultura contó por qué en una movilización ciudadana llevó una pancarta con esa frase: “Me tocó correr y me asusté de verdad”, indicó Patricia Ariza, posiblemente refiriéndose a los momentos en las marchas en las que los que salían a protestar debían retirarse de los lugares en medio de las avanzadas de la Fuerza Pública y sus herramientas de choque como las tanquetas del Esmad.

No obstante, la ministra de Cultura manifestó que en su gobierno no apartará a los policías, sino que por el contrario los incluirá en programas culturales, a través de los cuales anteriormente ha dicho que quiere promover la paz.

Incluso reafirmó que le dará un abrazo al director de la Policía, pero no solo por abrazarlo, sino porque “tenemos algo en común, vamos a defender la vida”.

En el mismo sentido, recalcó que los soldados no solo tienen que aprender a manejar un fusil, “agregaría que tienen que aprender también a ser artistas, a cantar… y si quieren teatro, yo les enseño”.

Una oración, el sentimiento de un sector de los manifestantes

Este tipo de frases se volvieron recurrentes en las movilizaciones ciudadanas de los paros en Colombia. Su primera parte: “La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, ha sido usada por movimientos feministas, ideología a la que es afín la ministra, ante casos inconclusos de violencia de género y feminicidios.

En cuanto a la aseveración de que la Fuerza Pública no cuida, sino la Minga Indígena, esta fue cogiendo más fuerza con la salida de este grupo de sus territorios para acompañar las movilizaciones en las ciudades y rodear a los manifestantes en medio de disturbios.

Por último, la Primera Línea, aunque se desarrolló como diferentes grupos conformados por jóvenes que le daban tiempo a otros manifestantes para huir en las avanzadas del Esmad, en el Gobierno de Iván Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, se los señaló de “vándalos” y “terroristas”. Mientras el presidente Gustavo Petro y buena parte de sus simpatizantes han manifestado el interés de descriminalizarlos por considerar que no son delincuentes sino que fueron perseguidos.

