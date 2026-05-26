Resumen: El Ministerio de Salud respondió a la Procuraduría y negó que Guillermo Alfonso Jaramillo incurriera en participación política.

Ministerio de Salud negó que el ministro Guillermo Alfonso hubiera hecho política en evento público

El Ministerio de Salud respondió oficialmente a la investigación abierta por la Procuraduría General de la Nación contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por una presunta participación política durante un evento realizado en el municipio de Coyaima, Tolima.

La controversia surgió luego de unas declaraciones pronunciadas por el funcionario en medio de una actividad pública, cuando afirmó que “hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”.

Tras estas palabras, el organismo de control anunció una indagación disciplinaria para establecer si existió una posible participación política indebida por parte del jefe de la cartera de Salud.

Ante el proceso, el Ministerio de Salud envió un documento oficial firmado por Rodolfo Salas, secretario general de la entidad, en el que defendió la actuación del ministro y negó que se hubiera promovido alguna candidatura o partido político.

Según la respuesta entregada a la Procuraduría, las declaraciones de Jaramillo correspondieron únicamente a un llamado general a la ciudadanía para participar en las elecciones presidenciales y no constituyeron una intervención electoral en favor de ningún aspirante.

“El Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo no difundió propaganda electoral a favor o en contra de algún candidato, partido o movimiento político”, señaló el documento remitido al Ministerio Público.

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La defensa del funcionario también aseguró que no existió presión sobre funcionarios públicos, subalternos o contratistas para respaldar campañas políticas, insistiendo en que no se incurrió en ninguna conducta prohibida por la Ley de Garantías.

El Ministerio de Salud agregó que la invitación a participar en las elecciones hace parte de los principios democráticos establecidos en la Constitución y defendió que promover la asistencia a las urnas no puede interpretarse automáticamente como una falta disciplinaria relacionada con participación política.

La investigación de la Procuraduría se desarrolla a pocos días de las elecciones presidenciales y busca determinar si las expresiones del ministro pudieron interpretarse como apoyo indirecto a algún sector político, especialmente al oficialismo.

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