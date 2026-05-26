Resumen: Una bebé de 18 meses murió tras la caída de una garrucha en zona rural de Yarumal. Dos mujeres resultaron heridas.

Tragedia en Yarumal: murió una bebé tras caída de una garrucha en zona rural

Una tragedia enluta al norte de Antioquia luego de que una bebé de apenas 18 meses muriera tras un accidente ocurrido en una zona rural del municipio de Yarumal, donde una garrucha, utilizada como medio de transporte, cayó en medio de un trayecto.

El hecho se registró en la vereda La Loma, corregimiento Loma del Llano de Ochalí, una zona de difícil acceso ubicada en límites con San Andrés de Cuerquia.

Según la información preliminar, varias personas se movilizaban en una garrucha, sistema artesanal sostenido por cables y cuerdas que es utilizado por los habitantes ante la falta de vías adecuadas y puentes.

Durante el recorrido, el mecanismo habría presentado fallas técnicas y terminó desplomándose, provocando la caída de sus ocupantes.

En el accidente murió la menor de edad, mientras que dos mujeres resultaron heridas, entre ellas la madre de la bebé.

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Los organismos de socorro atendieron la emergencia y trasladaron a las lesionadas a centros asistenciales. Una de ellas permanece bajo atención médica en Yarumal, mientras que la otra sería remitida a Medellín debido a la gravedad de las heridas.

El alcalde de Yarumal, Cristián Céspedes, confirmó que desde hace algún tiempo la alcaldía adelanta la construcción de un puente en la zona precisamente para reemplazar la garrucha y mejorar las condiciones de movilidad de las comunidades rurales.

Las primeras hipótesis apuntan a que una de las cuerdas principales no habría soportado el peso de los pasajeros y terminó rompiéndose. Sin embargo, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con exactitud las causas de la emergencia.

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