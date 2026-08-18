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Resumen: Julio Chanchitos tuvo un comienzo difícil, pero su historia dio un giro. Después de recuperarse bajo cuidado del Distrito, ahora tiene un nuevo hogar y una misión especial dentro de una institución educativa.

Rescataron a este minipig en malas condiciones y ahora vive en un colegio en Medellín

Una historia de recuperación terminó con un nuevo hogar para un minipig rescatado en Medellín.

‘Julio Chanchitos’, es un minipig vietnamita de siete meses, que fue entregado en adopción a The New School, institución educativa ubicada en Las Palmas, donde ahora hará parte de la comunidad escolar.

La llegada al colegio ocurrió después de que el animal permaneciera cerca de un mes bajo atención especializada del Distrito. ‘Julio Chanchitos’ ingresó al Centro de Bienestar Animal La Perla el 7 de julio con lesiones en el lomo y el tórax, además de presentar una condición corporal baja.

Durante su permanencia en La Perla, profesionales realizaron el seguimiento necesario para que pudiera recuperar su estado físico. Una vez finalizado el proceso de rehabilitación, se determinó que estaba en condiciones de ser entregado a una nueva familia.

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Para la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, incorporar al animal a una institución permite que los estudiantes conozcan de cerca la importancia del cuidado, el respeto y el bienestar de especies diferentes a las mascotas tradicionales.

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El minipig rescatado hace parte de un programa distrital que amplió las opciones de adopción para animales distintos de perros y gatos. Desde 2024, la alcaldía ha entregado 437 ejemplares de otras especies a nuevos hogares o espacios de cuidado.

De ese total, 283 corresponden a aves de corral, 61 a conejos, 28 a hámsteres, 26 a minipigs, seis a equinos y dos a bovinos.

Con ‘Julio Chanchitos’, la alcaldía realizó por primera vez la entrega de un minipig a una institución educativa de Medellín. La iniciativa busca que su historia de recuperación y adopción sirva también como una herramienta para fortalecer la cultura de protección animal.

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