Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Festival Buen Comienzo 2026 cerró con 114.368 asistentes, 70 experiencias, 40 shows, 2.864 empleos y acciones de solidaridad y sostenibilidad.

¡Fue todo un éxito! Más de 114 mil personas pasaron por el Festival Buen Comienzo

El Festival Buen Comienzo 2026, ‘Un Viaje al Universo’, cerró su edición con 114.368 niñas, niños y acompañantes que durante cuatro días participaron en actividades de ciencia, arte, tecnología, lectura, movimiento y creatividad en Plaza Mayor de Medellín.

El evento contó con 70 experiencias y 40 shows, además de actividades que buscaron combinar el entretenimiento con espacios de aprendizaje para las familias asistentes.

Una de las iniciativas de esta edición estuvo relacionada con la solidaridad hacia las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. Por iniciativa de la primera dama Margarita María Gómez Marín, las familias participantes pudieron aportar a la recolección de ayudas que permitirán movilizar 40 toneladas de donaciones hacia ciudades y comunidades damnificadas.

La jornada también incluyó una campaña de donación de sangre. En total, 141 personas realizaron este aporte en los hospitales General de Medellín y Pablo Tobón Uribe.

Lea también: María Hohemy Bedoya desapareció en Medellín

El Festival Buen Comienzo también tuvo un componente ambiental. De acuerdo con Diana Carmona, directora de Buen Comienzo, el 85% de los materiales utilizados durante el evento serán reutilizados posteriormente en jardines y centros infantiles, con el propósito de extender su vida útil y aprovecharlos en diferentes territorios.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La realización del festival además representó una oportunidad para la generación de empleo. En total, se reportaron 2.864 empleos directos e indirectos relacionados con actividades de producción, logística, montaje, operación, atención y desarrollo de las experiencias.

Con estos resultados, el Festival Buen Comienzo concluyó una edición que combinó actividades recreativas y educativas con acciones de solidaridad, donación de sangre y aprovechamiento de materiales.

La programación durante los cuatro días permitió que las familias recorrieran los diferentes espacios habilitados en Plaza Mayor y participaran de una oferta enfocada en la primera infancia.

Más noticias de Medellín