Resumen: El alcalde Gutiérrez endureció su postura frente al bloqueo indígena en La Alpujarra: descartó albergues, exigió el retorno de los manifestantes y advirtió que no permitirá que se genere caos en Medellín.

‘No más vías de hecho’: Fico Gutiérrez advierte que en Medellín hay autoridad y no permitirá que la minga paralice la ciudad

A más de 30 horas de la protesta frente al Centro Administrativo La Alpujarra, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, endureció este martes 17 de marzo su postura frente al bloqueo que cerca de 800 a 1.000 personas de la minga indígena, que se mantienen en los alrededores del complejo donde funcionan la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Asamblea, el Concejo y los juzgados.

El mandatario indicó que los servicios de la Alcaldía están abiertos y los funcionarios están ingresando con normalidad. Sin embargo, cuestionó los acontecimientos del día anterior, cuando más de 12.000 personas, entre funcionarios y ciudadanos, no pudieron acceder al complejo porque la Guardia Indígena bloqueó las entradas con machetes y palos afilados. “Yo pregunto, ¿eso es protesta pacífica?”, objetó el alcalde.

Sin coliseos ni albergues

Uno de los puntos más claros de la intervención de Gutiérrez fue descartar que la alcaldía vaya a habilitar espacios deportivos o coliseos para alojar a la minga indígena.

“No vamos a cerrar ni coliseos ni espacios deportivos ni parques, porque sería negarle el servicio a niños, jóvenes y adultos de la ciudad”, afirmó. El mensaje del alcalde fue directo: lo que se le pide a la minga es que retorne a sus territorios, no que se reubique dentro de Medellín.

La situación se complica por la presencia de aproximadamente 180 menores de edad entre los manifestantes. Gutiérrez confirmó que tanto la Gobernación como la Alcaldía han solicitado la intervención del ICBF para verificar y garantizar los derechos de los niños y niñas que permanecen en el espacio público.

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Una estrategia política, según el alcalde de Medellín

En su intervención, Gutiérrez trazó una línea directa entre el bloqueo en La Alpujarra y lo que calificó como una estrategia deliberada del Gobierno Nacional para generar caos en ciudades de oposición.

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“Así incendiaron el país hace cuatro años las primeras líneas. Ahora, con esa estrategia de la minga permanente, ese sector político quiere incendiar especialmente las ciudades que somos oposición al gobierno nacional. Y eso no lo vamos a permitir”, advirtió.

El mandatario también insistió en que hay pruebas de que varios de los manifestantes no son oriundos de Antioquia, citando los videos captados por medios de comunicación en los que algunos de los participantes admitieron venir de departamentos como Córdoba sin conocer los motivos de la movilización.

Por otro lado, Gutiérrez publicó en X un mensaje sin rodeos dirigido a los manifestantes: “Se les ha dejado claro que no permitimos bloqueos de vías. No permitimos hechos de violencia. Los derechos de algunos jamás pueden estar por encima de los derechos de los demás. No más vías de hecho. Respeten a Medellín y a su gente”.

Actualización de la situación

Para la tarde de este martes, la Gobernación de Antioquia mantiene a sus servidores en modalidad de trabajo en casa, mientras que la oficina de pasaportes anunció la reapertura de sus servicios para trámites programados.

La Policía mantiene presencia en los accesos principales del complejo para evitar nuevos bloqueos totales, mientras las negociaciones entre la minga y la Gobernación continúan activas.

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