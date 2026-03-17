Resumen: 72 alcaldes de Antioquia y el gobernador Rendón se reunieron en Medellín para rechazar los ataques políticos contra el departamento, liderados por declaraciones de Iván Cepeda y respaldados por el presidente Petro. Gutiérrez asumió la vocería.

‘Antioquia está de pie’: 72 alcaldes y el gobernador se unieron para rechazar los ataques políticos contra el departamento

En una jornada inédita, 72 alcaldes de Antioquia, de distintas corrientes políticas, se reunieron este martes 17 de marzo en la ciudad de Medellín junto al gobernador Andrés Julián Rendón para rechazar lo que calificaron como una campaña deliberada de ‘estigmatización’ contra el departamento, impulsada desde sectores cercanos al Gobierno Nacional.

La convocatoria se produjo en uno de los momentos de mayor tensión entre las autoridades locales y el gobierno de Petro en lo que va del año 2026.

El encuentro no fue casual. En los días previos, tres hechos encendieron las alarmas en el departamento: el bloqueo al Centro Administrativo La Alpujarra por parte de más de 500 indígenas movilizados en buses desde distintas regiones del país, las polémicas declaraciones del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que vincularon a Antioquia con el paramilitarismo, y la denuncia de un presunto plan de las disidencias de las FARC para atacar con drones al gobernador y al alcalde Gutiérrez durante una visita a Hidroituango.

La voz de los mandatarios antioqueños

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue directo en su mensaje: “Aquí lo que hay es una intención de un sector político específico de hacerle daño a Antioquia. ¿Qué error han cometido? Tratar de resumir toda una historia de un departamento pujante, que ha generado desarrollo y bienestar no solo para Antioquia, sino para Colombia, para reducirla a las peores épocas del narcotráfico”.

El alcalde recordó que entre 1984 y 1993, solo en Medellín, más de 46 mil personas perdieron la vida de manera violenta como consecuencia del narcotráfico, y subrayó que la región fue víctima, no protagonista, de ese flagelo.

El mandatario también respondió a quienes podrían ver en la reunión una postura meramente política: “Defenderemos Antioquia como defenderemos también desde Antioquia a cada región que se le quiera estigmatizar. Que el odio de unos pocos jamás haga que Colombia siga dividida”.

Y añadió, en el momento más contundente de su intervención: “Lo que más les choca de Antioquia, a esos muy pocos, es que Antioquia ha sido el muro de contención contra el comunismo en Colombia. Si Antioquia resiste, Colombia se salva”.

Por su parte, el gobernador Rendón apeló a la unidad por encima de las diferencias ideológicas: “Estamos todos distintos en muchas cosas, pero unidos en lo esencial, porque hay momentos en que las diferencias se tramitan, pero los principios se defienden con la piel”.

Rendón también fue claro en el tono que adoptará la región frente a esta situación: “Antioquia no responde con estridencias, responde con firmeza. No entramos en la lógica del agravio, pero tampoco podemos permitir que se normalice. Ni los violentos en armas ilegales, ni los violentos desde la legalidad, nos van a robar lo que hemos construido con tanto sacrificio”.

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Más voces desde los municipios

La alcaldesa del municipio de Concordia, Alexandra Herrera, reconoció los momentos difíciles del departamento pero rechazó que eso sea usado para reducir su historia: “Los antioqueños hemos tenido momentos difíciles, claro está, y los tenemos que reconocer. Pero no nos pueden estigmatizar por esos momentos. Hoy tenemos un territorio que es digno de mostrar ante el mundo”.

El trasfondo político

La cumbre de mandatarios se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Antioquia y el Gobierno de Petro. Además de los ataques de Cepeda y el bloqueo de La Alpujarra, las autoridades locales han reportado que 18 municipios del departamento se encuentran en riesgo extremo por violencia y fraude electoral, lo que ha llevado a Gutiérrez y Rendón a exigir mayor presencia militar y autonomía para proteger el territorio de cara al próximo ciclo electoral.

La estigmatización, según los mandatarios, no es un fenómeno nuevo, pero sí ha escalado en las últimas semanas con una intensidad que los llevó a convocar una respuesta colectiva sin precedentes en el departamento.

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