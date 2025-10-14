Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minero muere sepultado por un alud mientras trabajaba en una mina en Zaragoza

Un minero identificado como Daniel falleció luego de quedar atrapado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba labores de extracción en una mina del sector Vegas de Segovia, en el municipio de Zaragoza, Antioquia.

Según el reporte entregado por las autoridades, el hecho ocurrió cuando un alud de tierra y rocas se desprendió repentinamente, sepultando al trabajador en cuestión de segundos y sin darle oportunidad de reaccionar.

Sus compañeros, junto con organismos de socorro, iniciaron de inmediato las labores de rescate, pero tras varias horas de trabajo, el minero fue encontrado sin signos vitales.

El cuerpo del minero fue trasladado al casco urbano de Zaragoza, donde Medicina Legal realiza los procedimientos de identificación y entrega a sus familiares.

Las autoridades municipales y mineras iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del deslizamiento.

