Resumen: Dos estudiantes de Medellín fueron reconocidos en Panamá por su proyecto de sensores para monitorear la calidad del agua. La propuesta combina ciencia, innovación y compromiso social.

¡Orgullo paisa! Estudiantes la rompen en feria internacional con invento para cuidar el agua

El agua se convirtió en la inspiración y el motor de un proyecto que llevó a dos jóvenes de Medellín a brillar fuera del país. Juan Andrés Alzate Amaya y Samuel Torres Penagos, estudiantes de grado once de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, viajaron a Panamá para representar a Colombia en la Feria Nacional del Ingenio Juvenil, donde su propuesta fue reconocida por su impacto social y ambiental.

El proyecto, titulado ‘Sensores comunitarios para la calidad del agua’, busca crear una red de monitoreo en quebradas urbanas para identificar niveles de contaminación y promover acciones de cuidado en los barrios cercanos a su colegio, ubicado en la comuna 12 (La América).

La iniciativa surgió como parte de un trabajo escolar, pero terminó trascendiendo las fronteras gracias a su enfoque en la participación ciudadana y el uso de tecnología accesible.

Su participación fue posible gracias a Experiencia Reto 2025, una estrategia de la Alcaldía de Medellín, liderada por la Secretaría de Educación y el Centro de Innovación del Maestro – Mova, en alianza con el Parque Explora.

Más allá del reconocimiento, los jóvenes resaltaron el valor humano de la experiencia. “Lo más gratificante fue ver que algo pequeño se convirtió en un proyecto que nos abrió puertas para conocer nuevas culturas y ayudar a resolver problemas sociales”, contó Juan Andrés, uno de los estudiantes.

La participación de estos jóvenes evidencia cómo la investigación escolar y el aprendizaje basado en retos pueden impulsar el pensamiento científico y fortalecer la conciencia ambiental en las instituciones educativas de Medellín.

