Sonsón, pionero en Antioquia: un computador por estudiante en una escuela rural

Resumen: A través del mecanismo de Obras por Impuestos, Sonsón entregó más de 330 computadores en la I.E. Rural La Danta, sede Jerusalén, transformando la educación rural.
Minuto30.com .- La educación rural en el municipio de Sonsón da un salto histórico hacia la modernización. Gracias a una articulación estratégica entre el sector público, la empresa privada y la comunidad educativa, se han implementado nuevas herramientas y programas diseñados para cerrar la brecha digital y potenciar las capacidades de estudiantes y docentes en el territorio.
El foco de esta gran transformación es la Institución Educativa Rural La Danta, sede Jerusalén, la cual se ha beneficiado de iniciativas integrales orientadas a elevar la calidad educativa y abrir un nuevo panorama de oportunidades para los niños y jóvenes de la región.
Millonaria inversión a través de ‘Obras por Impuestos’
El avance más significativo se logró mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, el cual permitió canalizar una inversión superior a los $2.811 millones de pesos para dotar tecnológicamente a la institución. Este proyecto no solo entrega equipos, sino que transforma por completo el entorno de aprendizaje.
Los beneficios directos de esta inversión incluyen:
Alcance poblacional: Impacto directo en 333 estudiantes, 18 docentes y 257 familias de la zona rural.
Dotación de equipos: Entrega de 336 computadores portátiles, logrando la meta de «un computador para cada estudiante».
Infraestructura tecnológica: Aulas equipadas con 13 videoproyectores, 54 multitomas y 11 unidades de carga eléctrica para garantizar el funcionamiento continuo de los dispositivos.
Formación docente y el modelo ‘Educar Uno a Uno’
La entrega de tecnología vino acompañada de una estrategia fundamental: la preparación del talento humano. Los 18 maestros de la institución participaron en un diplomado certificado por la Universidad ICESI, el cual fortaleció sus competencias digitales, permitiéndoles integrar de manera efectiva estas nuevas herramientas a sus dinámicas y metodologías de clase.
Además, a esta gran apuesta tecnológica se suma la implementación del programa de calidad educativa basado en el modelo «Educar Uno a Uno». Esta iniciativa, desarrollada con el valioso respaldo de la empresa ALIÓN y la Fundación Manuelita, impactará a cerca de 325 estudiantes, 223 familias y 18 docentes de la sede Jerusalén.
Con estas acciones, Sonsón demuestra que la transformación de la educación rural debe ser integral. Al combinar infraestructura tecnológica de primer nivel, formación docente especializada y modelos pedagógicos innovadores, el municipio reafirma su compromiso con el futuro y el desarrollo de sus comunidades rurales.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios