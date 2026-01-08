Primer golpe a minería ilegal en Antioquia al comienzo del año: 30 máquinas destruidas

Resumen: Primer operativo de 2026 contra minería ilegal en Antioquia. Destruyen 10 dragas y 20 motobombas en San Roque y Remedios avaluadas en $226 millones.

Solo ha pasado una semana del 2026 y las autoridades ya le dieron el primer operativo en contra de las rentas criminales que se alimentan de la extracción ilícita de oro.

En una operación relámpago, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional intervino seis unidades de producción minera en los municipios de San Roque y Remedios, logrando la destrucción de 10 dragas y 20 motobombas que estaban acabando con los ríos y la selva del Nordeste antioqueño.

El operativo, que se concentró en las veredas Guacas Arriba (San Roque) y Otu (Remedios), dejó pérdidas para los grupos ilegales calculadas en más de $226 millones de pesos.

Según el general Carlos Oviedo, director de Carabineros, esta maquinaria no solo servía para llenar los bolsillos de los delincuentes, sino que era el arma principal para destruir fuentes hídricas y la capa vegetal de la región. En San Roque se chatarrizaron cuatro dragas tipo buzo, mientras que en Remedios la cifra subió a seis, dejando los campamentos en cenizas.

El uso indiscriminado de mercurio y maquinaria pesada en estos puntos estaba dejando una herida profunda en los ecosistemas locales.

Con estos resultados, la Policía Nacional busca enviarle un mensaje claro a las estructuras que operan en el Nordeste: la vigilancia sobre los recursos naturales será implacable. Mientras las comunidades de San Roque y Remedios esperan que la seguridad se mantenga, las autoridades ambientales ya evalúan el daño causado en las zonas intervenidas para iniciar procesos de recuperación de la capa vegetal.

