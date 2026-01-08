Resumen: Ejército Nacional abatió a un integrante del Frente 36 de las Farc en Anorí, Antioquia. Alerta por confinamiento de 2.000 personas en el Nordeste.

Ejército abatió a disidente de las Farc en Anorí tras fuertes combates contra estructura ilegal de ‘Calarcá’

La tranquilidad no regresa a las montañas de Anorí. En las últimas horas, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 del Ejército Nacional sostuvieron fuertes choques armados contra el Frente 36 de las Disidencias de las Farc en la vereda Los Trozos.

El balance parcial de la operación deja a un presunto guerrillero muerto, en lo que es una nueva ofensiva contra la estructura ilegal que comanda alias ‘Calarcá’ en el Nordeste antioqueño.

Los habitantes de corregimientos como Liberia y El Charcón han vivido semanas de terror por la presencia de artefactos explosivos, amenazas constantes y el secuestro de cuatro personas (entre ellas un concejal) que, aunque ya recuperaron su libertad, dejaron una marca de miedo en la población.

Lea también: Delcy Rodríguez vendrá a Colombia: la presidenta de Venezuela se reunirá con el presidente Gustavo Petro

La situación es tan crítica que el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, advirtió que cerca de 2.000 personas han estado confinadas en sus viviendas por el temor a quedar en medio del fuego cruzado o pisar una mina antipersonal.

Ante este panorama, el Ejército mantiene a 80 uniformados adicionales en la zona, tratando de limpiar los campos minados y neutralizar los explosivos improvisados que la guerrilla ha sembrado para frenar el avance de las tropas.

Mientras los combates continúan, el fantasma del desplazamiento forzado sigue rondando. Varias familias ya han solicitado apoyo para salir de sus fincas y llegar al casco urbano, buscando refugio ante la arremetida de las disidencias.

La Séptima División del Ejército aseguró que no se retirará del sector hasta garantizar la seguridad de los campesinos que hoy se sienten prisioneros en su propia tierra.

Más noticias de Antioquia