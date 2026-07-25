Resumen: Más de 70 niños y jóvenes se inscribieron en el Festival Nacional Infantil de Trova de Medellín 2026. Las eliminatorias comenzarán el 2 de agosto.

Más de 70 pelados competirán en el Festival Nacional Infantil de Trova de Medellín

El Festival Nacional Infantil de Trova Ciudad de Medellín 2026 cerró su convocatoria con más de 70 niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos, quienes competirán por convertirse en los nuevos exponentes del repentismo durante la programación de la Feria de las Flores.

El certamen, que llega a su edición número 16, contará con participantes provenientes de diferentes regiones del país, especialmente del Valle de Aburrá, el Oriente y el Suroeste antioqueño.

La iniciativa busca fortalecer una de las tradiciones orales más representativas de Antioquia y brindar escenarios para que las nuevas generaciones desarrollen su creatividad e ingenio a través de la improvisación.

El Festival Nacional Infantil de Trova iniciará sus jornadas clasificatorias los días 2, 3, 4 y 5 de agosto en distintos puntos de Medellín, entre ellos el Centro Comercial Los Molinos, el Parque Fabricato, el Centro Comercial Mayorca y el Pueblito Paisa, donde los concursantes demostrarán sus habilidades para construir versos de manera espontánea frente al público y al jurado.

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Los mejores participantes avanzarán a la gran final, programada para el jueves 6 de agosto en la Plaza Gardel del aeropuerto Olaya Herrera, escenario donde también se desarrollará el 22.º Festival Nacional de Trova Ciudad de Medellín. Allí, los finalistas tendrán la oportunidad de compartir tarima con reconocidos trovadores y mostrar su talento en uno de los eventos más tradicionales de la Feria de las Flores.

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Más allá de la competencia, el festival se consolida como un espacio de formación y promoción cultural que incentiva el uso de la palabra como herramienta de expresión, creatividad y construcción de identidad.

Además, permite que niñas, niños y jóvenes mantengan vigente una tradición que ha pasado de generación en generación y que hace parte del patrimonio cultural de la región.

Con esta nueva edición, Medellín reafirma su apuesta por impulsar el talento joven y preservar el arte de la improvisación, consolidándose como una ciudad que continúa abriendo escenarios para que la trova siga creciendo y conquistando nuevas generaciones.

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