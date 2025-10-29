Resumen: Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoce incremento de violencia en el Norte de Antioquia por Clan del Golfo y disidencias. Ofrece $2.000 millones por cabecillas.

MinDefensa ofrece millonaria recompensa por cabecillas del Clan del Golfo y disidencias en Antioquia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció el grave incremento de la violencia y el desplazamiento forzado en el norte de Antioquia, región afectada por la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las disidencias del Frente 36 de las Farc.

Durante su visita a Antioquia, el ministro de Defensa anunció una serie de medidas de refuerzo y una ofensiva directa contra los líderes criminales, reiterando que no existe ningún cese al fuego con estos grupos.

Sánchez confirmó que se ofrecerán recompensas de hasta $2.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de cabecillas de alto valor, identificados como alias ‘Chenjo’, alias ‘Primo Gay’ y alias ‘Ramiro’, este último vinculado a las disidencias del denominado cartel de alias ‘Mordisco’.

Entre las acciones concretas de refuerzo, el ministro confirmó:

El envío de 200 soldados adicionales a la Cuarta Brigada a partir del mes de noviembre.

La llegada de botes de bajo calado para mejorar la vigilancia y el control en el estratégico río Cauca.

La implementación de tecnología con drones para monitorear zonas priorizadas del norte y Bajo Cauca antioqueño.

El ministro de Defensa fue enfático al señalar las causas de la violencia recurrente: las economías ilícitas.

“Esos criminales, lo único que les interesa es la economía ilegal, producto tanto de la minería ilegal como del narcotráfico, pero también tener sus corredores de movilidad para poder fluir el delito en esta región del país”, afirmó Sánchez.

El alto funcionario recordó que, al depender las comunidades del negocio criminal, las confrontaciones y asesinatos se presentan «cuando no logran ponerse de acuerdo en las rutas o los precios.»

Como parte de la ofensiva, el Gobierno anunció que antes del 15 de noviembre se intensificará la erradicación de la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño.

