Madre judicializada tras lanzarse al río Bogotá con su bebé de 10 meses

Resumen: Una mujer fue judicializada tras intentar lanzar al río Bogotá a su hija de 10 meses y luego arrojarse ella misma. Gracias a la rápida intervención de la Policía, ambas fueron rescatadas con vida; la menor permanece en un centro asistencial por complicaciones en su salud, mientras la madre enfrenta cargos por tentativa de homicidio.

En un hecho que conmocionó a la localidad de Engativá, Bogotá, una mujer fue judicializada por presuntamente arrojar a su bebé de 10 meses al río Bogotá. La acción se presentó el pasado 27 de octubre en el sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la madre llegó al río con la niña en brazos y, de manera repentina, la habría lanzado al afluente. Posteriormente, la mujer también habría intentado quitarse la vida arrojándose al río.

Esto le podría interesar: Mujer saltó al río Bogotá con su bebé en brazos: uniformados evitaron una tragedia

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá intervinieron de inmediato y lograron rescatar con vida tanto a la menor como a la madre, pese a que los intentos de persuadir a la mujer antes del salto no tuvieron éxito. Actualmente, la niña permanece en un centro asistencial recibiendo atención médica debido a complicaciones derivadas del incidente.

La Fiscalía le imputó a la procesada el delito de tentativa de homicidio, el cual no fue aceptado por la mujer. Un juez de control de garantías determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.