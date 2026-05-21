Mindefensa pide sensatez a comunidades indígenas tras enfrentamientos

Resumen: El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió a los pueblos Nasa y Misak aplicar la sabiduría ancestral para detener los mortales combates en Silvia, Cauca.

Un violento choque de orden público interno sacudió el municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, dejando como saldo trágico la muerte del líder indígena Luis Enrique Tunubalá y al menos 10 personas heridas.

Los combates a sangre y fuego se registraron entre comuneros de los pueblos Misak y Nasa, quienes se disputan a muerte el control territorial de más de 600 hectáreas de tierra.

Ante la gravedad de la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció y fijó la hoja de ruta del Gobierno Nacional para frenar la emergencia, condicionando de alguna manera el ingreso inmediato de las tropas.

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El jefe de la cartera de Defensa fue enfático al declarar que, antes de cualquier despliegue de fuerza letal, el principal curso de acción es que las mismas comunidades apliquen la sabiduría ancestral y la sensatez para solucionar sus diferencias mediante el diálogo pacífico.

Según el alto funcionario, la intervención del Estado tiene una segunda fase que contempla una delegación humanitaria conformada por la Gobernación del Cauca, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Iglesia católica, con el fin de servir como intermediarios en esta disputa civil que empaña la región.

El ministro Sánchez aprovechó el pronunciamiento para recordar que en este sector del oriente caucano delinque una peligrosa estructura de las disidencias de las Farc encargada de sembrar el terror con homicidios y reclutamiento forzado, cuyo cabecilla, alias David o ‘Mi Pez’, fue capturado recientemente.

El Mindefensa aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantendrán activadas sus capacidades técnicas en un Puesto de Mando Unificado para monitorear el área.

Recalcó que la fuerza pública usará sus componentes aéreos y terrestres para apoyar a la Policía una vez que la comisión civil logre ingresar al territorio y apaciguar los ánimos con base en la sabiduría de sus autoridades tradicionales.

Tenemos activadas las capacidades de la Fuerza Pública para restablecer la seguridad en la zona rural de Silvia, Cauca debido a los enfrentamientos entre comunidades Misak Guambia y Nasa Pitayó. El primer y principal curso de acción es que las mismas comunidades apliquen la… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) May 21, 2026

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