Resumen: Si eres el dueño de esta gatita, si la reconoces o si sabes de alguien en Belén que esté buscando a su mascota con estas características, por favor comunícate de manera inmediata

Es urgente hallar la familia de gatica persa encontrada deambulando por belén: el estrés la va a matar

Minuto30.com .- Hacemos un llamado desesperado a la comunidad del barrio Belén y sus alrededores. Una gatita de raza persa fue rescatada recientemente mientras deambulaba sola por el sector, pero la situación ha pasado de ser un rescate a una emergencia de salud.

Quienes la tienen bajo su cuidado están sumamente preocupados, pues la separación de su hogar le está pasando factura física y emocionalmente.

Características de la mascota

Para facilitar que sus dueños la identifiquen rápidamente, estas son las señales particulares que tenía al momento de ser encontrada:

Raza: Persa.

Tamaño: Pequeño.

Accesorio distintivo: Llevaba puesto un pañuelo (pañoleta) de color blanco el día de su rescate.

Su estado de salud es crítico por el estrés

La urgencia de encontrar a su familia no da espera. Los rescatistas reportan que la gatita se encuentra profundamente deprimida. El altísimo nivel de estrés que está manejando la tiene afectada en «cuerpo y alma», un cuadro clínico que en los felinos es extremadamente peligroso, ya que la tristeza profunda puede llevarlos a la apatía total, dejar de alimentarse y comprometer gravemente su vida en cuestión de días.

Necesita volver a su entorno seguro y con las personas que conoce lo más pronto posible.

Información de contacto

Si eres el dueño de esta gatita, si la reconoces o si sabes de alguien en Belén que esté buscando a su mascota con estas características, por favor comunícate de manera inmediata. Cada hora cuenta para su recuperación:

📱 Contacto / WhatsApp urgente: 316 7423552

¡Por favor, ayúdanos difundiendo este mensaje; un simple «compartir» puede salvarle la vida y devolverla a su hogar!.