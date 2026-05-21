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    Es urgente hallar la familia de gatica persa encontrada deambulando por belén: el estrés la va a matar

    ¡Por favor, ayúdanos difundiendo este mensaje; un simple «compartir» puede salvarle la vida y devolverla a su hogar!.

    Publicado por: SoloDuque

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    Es urgente hallar la familia de gatica persa encontrada deambulando por belén: el estrés la va a matar

    Resumen: Si eres el dueño de esta gatita, si la reconoces o si sabes de alguien en Belén que esté buscando a su mascota con estas características, por favor comunícate de manera inmediata

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hacemos un llamado desesperado a la comunidad del barrio Belén y sus alrededores. Una gatita de raza persa fue rescatada recientemente mientras deambulaba sola por el sector, pero la situación ha pasado de ser un rescate a una emergencia de salud.

    Quienes la tienen bajo su cuidado están sumamente preocupados, pues la separación de su hogar le está pasando factura física y emocionalmente.

    Características de la mascota

    Para facilitar que sus dueños la identifiquen rápidamente, estas son las señales particulares que tenía al momento de ser encontrada:

    Raza: Persa.

    Tamaño: Pequeño.

    Accesorio distintivo: Llevaba puesto un pañuelo (pañoleta) de color blanco el día de su rescate.

    Su estado de salud es crítico por el estrés

    La urgencia de encontrar a su familia no da espera. Los rescatistas reportan que la gatita se encuentra profundamente deprimida. El altísimo nivel de estrés que está manejando la tiene afectada en «cuerpo y alma», un cuadro clínico que en los felinos es extremadamente peligroso, ya que la tristeza profunda puede llevarlos a la apatía total, dejar de alimentarse y comprometer gravemente su vida en cuestión de días.

    Necesita volver a su entorno seguro y con las personas que conoce lo más pronto posible.

    Información de contacto

    Si eres el dueño de esta gatita, si la reconoces o si sabes de alguien en Belén que esté buscando a su mascota con estas características, por favor comunícate de manera inmediata. Cada hora cuenta para su recuperación:

    📱 Contacto / WhatsApp urgente: 316 7423552

    ¡Por favor, ayúdanos difundiendo este mensaje; un simple «compartir» puede salvarle la vida y devolverla a su hogar!.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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