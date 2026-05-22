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Resumen: La Policía de Bogotá desmanteló un centro de acopio de droga en el barrio El Mirador II, en Engativá, donde fueron encontradas cerca de una tonelada de marihuana equivalentes a unas 250.000 dosis. Según las autoridades, el lugar servía para distribuir estupefacientes en varias localidades de la capital y en Soacha, utilizando motocicletas bajo la fachada de domiciliarios. El operativo permitió afectar rentas criminales superiores a los $1.600 millones.

¡Millonario golpe! Descubren en Engativá un centro de acopio que surtía droga a varias localidades

Un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá permitió desmantelar un presunto centro de acopio de droga que, según las autoridades, abastecía varias localidades de la capital y el municipio de Soacha. Durante el procedimiento fue hallada cerca de una tonelada de marihuana lista para su distribución.

La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en el barrio El Mirador II, en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles movimientos relacionados con el tráfico de estupefacientes en el sector.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cargamento equivalía aproximadamente a 250.000 dosis de marihuana que, al parecer, serían distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.

Las investigaciones preliminares indican que desde este lugar se coordinaba el envío de droga hacia localidades como Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy, además del municipio de Soacha.

Usaban motocicletas para movilizar la droga

Según la Policía, las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes utilizaban motocicletas bajo la modalidad de falsos domiciliarios para transportar la droga y evitar despertar sospechas durante la distribución.

El allanamiento permitió afectar las finanzas ilegales de estas estructuras criminales en más de 1.600 millones de pesos, cifra que correspondería al valor estimado del cargamento incautado y a las ganancias derivadas de su comercialización.

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Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de las estrategias adelantadas para combatir el tráfico local de drogas y reducir el impacto de estas organizaciones en distintas zonas de la ciudad.

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Lo que parecía una red de domiciliarios, realmente movía cerca de una tonelada de marihuana en varias localidades.#Engativá fue el epicentro en el que desmantelamos una central de acopio que pretendía inundar las calles con más de 250.000 dosis de marihuana bajo esta fachada. pic.twitter.com/73hvcjC6Zv — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 22, 2026

Más de dos toneladas de marihuana incautadas este año

La Policía de Bogotá informó que, en lo corrido de 2026, ya han sido incautadas cerca de dos toneladas de marihuana en diferentes operativos realizados en la capital.

Asimismo, las autoridades reportaron la desarticulación de seis estructuras criminales vinculadas al tráfico de estupefacientes en localidades como Suba, Santa Fe, Kennedy, Engativá, Usme y San Cristóbal.

En medio de estas acciones también han sido capturadas más de 3.515 personas por delitos relacionados con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la información entregada por la comunidad ha sido clave para el desarrollo de investigaciones y operativos contra estructuras criminales en la ciudad.