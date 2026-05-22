Encapuchados obligaron a evacuar la Universidad Pedagógica en Bogotá

Resumen: La Universidad Pedagógica Nacional suspendió actividades presenciales y evacuó su sede en Bogotá tras la presencia de encapuchados dentro del campus.

La Universidad Pedagógica Nacional anunció este viernes 22 de mayo la evacuación preventiva de sus instalaciones y la suspensión de las actividades académicas presenciales tras la presencia de un grupo de encapuchados dentro del campus ubicado en la calle 72 de Bogotá.

Según informó la institución, varias personas ajenas a la comunidad universitaria ingresaron a una de las aulas de clase con los rostros cubiertos, situación que activó las alertas de seguridad y llevó a las directivas a finalizar anticipadamente la jornada académica.

A través de un comunicado, la universidad indicó que la decisión se tomó con el objetivo de proteger la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Además, se restringió el ingreso al campus mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

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En medio de la situación, algunos estudiantes consultados por medios locales señalaron que en varias ocasiones han detectado el ingreso de personas que no pertenecerían a la comunidad estudiantil y que, presuntamente, participan en actos de alteración del orden público.

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Por ahora, las autoridades distritales y la Policía continúan monitoreando la situación en el sector, mientras la universidad evalúa las medidas de seguridad que serán implementadas para el desarrollo de próximas jornadas académicas.

Sobre horas de la tarde, se presentan enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la UNDMO en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá.

Debido a la situación de orden público, las autoridades mantienen cierres viales en varios puntos de la ciudad, entre ellos la calle 72 con carreras 9 y 10, así como la carrera 11 entre calles 74 y 76. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas mientras se controla la situación en el sector.

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