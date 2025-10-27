¡Millonario golpe al contrabando en Bogotá! Incautan mercancía y licor adulterado por $270 millones

Resumen: Durante una serie de ocho allanamientos en distintas localidades de Bogotá, la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN incautaron mercancía ilegal y licor adulterado avaluado en $270 millones. En los operativos se decomisaron cerca de 2.800 pares de calzado de contrabando y más de mil botellas de licor falsificado, además de estampillas y etiquetas adulteradas. Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra el contrabando y pidieron a la ciudadanía denunciar estas prácticas ilegales.

En un amplio operativo contra el contrabando y la falsificación de productos, la Policía de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), logró la incautación de mercancía ilegal y licor adulterado valorados en más de $270 millones.

Las acciones, lideradas por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), se desarrollaron a través de ocho diligencias de registro y allanamiento en distintos puntos de la ciudad, abarcando tanto establecimientos comerciales como bodegas de almacenamiento.

Durante la primera fase de los operativos, los uniformados intervinieron cinco establecimientos de comercio en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Fontibón y Suba, donde se encontraron 2.872 pares de calzado de diferentes marcas.

De ellos, 605 pares presentaban usurpación marcaria —copias ilegales de marcas reconocidas— y 831 eran de procedencia extranjera sin la documentación que acreditara su ingreso legal al país.

El valor comercial estimado de esta mercancía asciende a $208.220.000, y se presume que estaba destinada a la venta en tiendas informales o plataformas de comercio no autorizado.

Licor adulterado y material falsificado

En un segundo frente, los agentes de la POLFA ejecutaron tres allanamientos en la localidad de Los Mártires, donde fueron halladas 1.174 botellas de licor adulterado de distintas marcas, además de 10.000 estampillas falsas de las gobernaciones de Tolima y Cundinamarca, 100 botones de Buchanan’s y 27 botellas vacías listas para ser rellenadas.

El avalúo de este material ilícito supera los $62.680.000, según cálculos de las autoridades.

Con este golpe, la Policía evitó que un número indeterminado de consumidores fuera expuesto a bebidas sin control sanitario y de alta toxicidad.

Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer los controles en la capital y garantizar que los productos que circulan en el mercado cumplan con la normatividad vigente, protegiendo tanto la economía formal como la salud de los ciudadanos.