Resumen: La Aeronáutica Civil certificó el nuevo localizador del Aeropuerto El Dorado, afectado desde noviembre de 2024, tras completar las pruebas técnicas y de vuelo que confirman su funcionamiento. Con este avance, se realizan los ajustes finales en los equipos DME y Glide Slope para lograr la restitución total del sistema de aterrizaje por instrumentos de la pista norte antes de la temporada de alto tráfico aéreo.

Tras un año de ajustes, El Dorado vuelve a contar con su localizador plenamente operativo

La Aeronáutica Civil anunció la certificación del nuevo Localizador (LOC) del Aeropuerto Internacional El Dorado, un paso clave hacia la restitución total del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) en la pista norte.

Las pruebas en vuelo confirmaron que el sistema cumple con los más altos estándares internacionales, garantizando aproximaciones seguras y eficientes. Este logro es resultado del trabajo conjunto entre expertos internacionales de Intelcan Technosystems Inc., equipos técnicos de Radioayudas, la Dirección de Telecomunicaciones y el Grupo GASNA de la Aerocivil.

La autoridad explicó que, tras el incidente ocurrido en noviembre de 2024 que afectó las antenas del localizador de la pista 14L, se desarrolló un proceso de instalación, pruebas y calibración que ahora entra en su fase final. Con el localizador ya certificado, continúan los ajustes al DME (Equipo Medidor de Distancia) y al Glide Slope (Trayectoria de Planeo) para lograr la restitución completa del sistema de aterrizaje.

La Aerocivil indicó que estos avances permitirán optimizar las operaciones aéreas antes de la temporada de alto tráfico de fin de año.