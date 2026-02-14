Resumen: En una operación conjunta, tropas de la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Fiscalía realizaron la extinción de dominio de un apartamento y un parqueadero en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Los bienes, avaluados en cerca de 500 millones de pesos, estarían vinculados al Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, lo que representa un golpe a sus finanzas ilícitas.

¡Millonario golpe a las finanzas criminales! Ejército y Fiscalía incautan bienes del Bloque Norte en Bogotá

En un operativo interinstitucional coordinado entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la extinción de dominio sobre dos bienes inmuebles vinculados a la estructura criminal conocida como Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, con el objetivo de afectar directamente sus recursos financieros y capacidades operativas.

La intervención se llevó a cabo en la localidad de Usaquén, en Bogotá, e incluyó un allanamiento ejecutado por los Comandos del Gaula Militar Cundinamarca y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, en coordinación con agentes del CTI. Estas acciones fueron el resultado de meses de labores investigativas y de inteligencia militar, orientadas a identificar los activos que esta organización utilizaba para sus actividades ilícitas.

Los bienes intervenidos corresponden a un apartamento y un parqueadero, cuyo avalúo aproximado alcanza los 500 millones de pesos. La medida busca afectar las finanzas del grupo armado ilegal y limitar su capacidad para financiar nuevas acciones delictivas.

La Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, destacó que esta operación reafirma su compromiso con la seguridad de Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la lucha constante contra estructuras criminales que aún operan en la región.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a la Línea de Emergencias 123, recordando que estas denuncias son fundamentales para fortalecer los procesos investigativos y la acción de la justicia.

Con esta medida, el Ejército y la Fiscalía continúan avanzando en acciones coordinadas para desarticular las redes criminales que afectan la tranquilidad de los habitantes y la seguridad de la capital colombiana.