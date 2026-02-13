Resumen: La Policía de Bogotá recuperó una camioneta de alta gama robada en la localidad de Puente Aranda tras una persecución de más de 40 minutos, en la que los delincuentes embistieron a un uniformado y se produjo un cruce de disparos. Gracias al plan candado, los ladrones abandonaron el vehículo y las autoridades lo aseguraron.

¡Balacera y persecución! Delincuentes embistieron a un policía tras robar una camioneta de alta gama en Bogotá

La Policía de Bogotá logró la recuperación de una camioneta de alta gama que había sido hurtada mediante atraco en la localidad de Puente Aranda, gracias a la activación de un ‘plan candado’ y a la rápida intervención de uniformados durante una persecución que se extendió por más de 40 minutos.

El hecho se originó cuando cuatro presuntos delincuentes abordaron a una ciudadana a la salida de un establecimiento comercial y, mediante intimidación con arma de fuego, la despojaron de su vehículo. La camioneta comenzó a circular a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas por la zona, lo que llamó la atención de un uniformado de la Seccional de Tránsito y Transporte que se desplazaba por la avenida Américas con carrera 60.

Al intentar dar la orden de detenerse, los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso y embistieron al oficial, provocando el inicio de una persecución que incluyó un cruce de disparos. Según explicó el teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá:

“Uniformados de la estación de policía de Puente Aranda logran la recuperación de un vehículo de alta gama. Estos hechos suceden cuando unos delincuentes despojan de este vehículo a una ciudadana, intimidándola con arma de fuego. Al huir, estos delincuentes son interceptados por un funcionario de la Seccional de Tránsito y Transporte, a quien es embestido por estas personas con el vehículo. De inmediato, se inicia un cruce de disparos con estas personas”.

Así fue como @PoliciaBogota frustró el hurto de esta camioneta en menos de 40 minutos. Cuando la señora salía de un supermercado, los sujetos le quitaron el vehículo. De inmediato llamó al 123, se activó el plan candado, inició la persecución y la recuperaron. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad ¡Llame al 123, la… pic.twitter.com/oucd3wM2Ev — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 13, 2026

Gracias al despliegue de patrullas y la implementación del plan candado, los presuntos delincuentes se vieron obligados a abandonar la camioneta en la carrera 36 con calle 19, donde fue asegurada por las autoridades. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso, aunque la Policía mantiene operativos para dar con los responsables.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia, a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la información de los ciudadanos es clave para el avance de las investigaciones y la sanción de quienes atentan contra la seguridad en la ciudad.