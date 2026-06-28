Resumen: Medellín recibirá una inversión de 3,5 millones de dólares por parte de Corea del Sur para desarrollar un Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte entre 2026 y 2028. El proyecto incluirá pilotos tecnológicos, monitoreo en tiempo real, inteligencia artificial y capacitación especializada para fortalecer la seguridad vial y optimizar la gestión del tránsito.

¡Millonaria inversión! Medellín recibirá 3,5 millones de dólares de Corea del Sur para modernizar su movilidad

Medellín pondrá en marcha un nuevo proyecto de cooperación internacional con la República de Corea que busca fortalecer la movilidad urbana mediante la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad vial, optimizar la gestión del tránsito y avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente.

El acuerdo, formalizado entre el Gobierno surcoreano y la Alcaldía de Medellín, contempla una inversión de 4.460 millones de wones, equivalentes a 3,5 millones de dólares, recursos que serán destinados a la implementación de un Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, por sus siglas en inglés).

La iniciativa se desarrollará entre 2026 y 2028 y permitirá diseñar e implementar soluciones basadas en tecnología, innovación y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la movilidad de la ciudad.

Según lo informado, uno de los principales objetivos del proyecto es fortalecer la capacidad de respuesta frente a diferentes situaciones que se presentan en las vías, utilizando herramientas de monitoreo y sistemas inteligentes que faciliten una gestión más eficiente del tránsito.

Un plan con tres proyectos piloto

Como parte del convenio de cooperación internacional, se ejecutarán tres pilotos tecnológicos en distintos escenarios considerados estratégicos para la movilidad de Medellín.

El primero estará enfocado en entornos escolares, donde se instalarán cruces peatonales inteligentes y sistemas de señalización capaces de emitir alertas en tiempo real para priorizar la seguridad de estudiantes, peatones y demás actores viales.

El segundo piloto se desarrollará en deprimidos viales, espacios donde se implementarán sensores y sistemas de monitoreo conectados para detectar posibles riesgos de inundación. Con esta información será posible generar alertas tempranas dirigidas tanto a conductores como a los organismos encargados de la gestión del tránsito, facilitando una respuesta más oportuna ante este tipo de emergencias.

El tercer componente estará dirigido a corredores con altas pendientes, donde se incorporarán sistemas inteligentes de detección y alerta orientados a prevenir siniestros viales en sectores que presentan condiciones de circulación más complejas y mayores niveles de riesgo.

El secretario (e) de Movilidad de Medellín, Luis Echeverry, explicó el alcance del proyecto y las herramientas que comenzarán a implementarse.

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“Con esta cooperación implementaremos un Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte y tres pilotos tecnológicos en entornos escolares, deprimidos viales y corredores de alta pendiente. Estos sistemas permitirán monitoreo en tiempo real, alertas tempranas, analítica de datos e inteligencia artificial para tomar mejores decisiones. Seguimos trabajando por una movilidad más segura, eficiente y preventiva”.

Tecnología y capacitación para fortalecer la movilidad

Además del componente tecnológico, el convenio incluye un proceso de transferencia de conocimiento que permitirá fortalecer las capacidades técnicas del personal encargado de operar los sistemas una vez concluya el proyecto.

En ese sentido, el equipo del Centro Integrado de Tráfico y Transporte de Medellín (Citra) recibirá formación especializada para garantizar el funcionamiento, mantenimiento y aprovechamiento de las herramientas que serán incorporadas durante los próximos tres años.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de la infraestructura digital de la ciudad para integrar información proveniente de distintas fuentes en tiempo real. Esto facilitará la interoperabilidad de datos, el monitoreo permanente de la movilidad, la gestión semafórica basada en información actualizada y el uso de inteligencia artificial como apoyo para la toma de decisiones operativas.

Con este acuerdo de cooperación, Medellín busca avanzar en la modernización de su sistema de movilidad mediante la incorporación de soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar la seguridad vial, optimizar la operación del tránsito y fortalecer la planificación de las acciones relacionadas con el transporte urbano.

Desde la Secretaría de Movilidad señalaron que continuarán promoviendo alianzas internacionales que permitan incorporar innovación, experiencia técnica y nuevas herramientas para responder a los retos que enfrenta la ciudad en materia de movilidad y seguridad en las vías.