Clan del Golfo amenaza a periodista en Medellín: fuerte rechazo nacional por panfleto intimidatorio

Resumen: Un panfleto atribuido al Clan del Golfo en el que se hacen señalamientos contra el periodista Norbey Valle David, corresponsal de Caracol Radio en Medellín, generó rechazo de la Defensoría del Pueblo, la FLIP y Asomedios. Las organizaciones advirtieron que el contenido constituye un acto intimidatorio y pidieron a las autoridades reforzar la protección del comunicador y garantizar el libre ejercicio del periodismo en la región.

Una fuerte reacción de rechazo generó en Antioquia y a nivel nacional la circulación de un panfleto atribuido al Clan del Golfo, en el que se hacen señalamientos contra el periodista Norbey Valle David, corresponsal de Caracol Radio en Medellín. El hecho encendió alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y entidades del Estado, que calificaron el contenido como un acto de intimidación.

El documento mencionado hace referencia a la labor periodística del comunicador y cuestiona algunas de sus publicaciones relacionadas con el accionar de ese grupo armado ilegal. En uno de los apartes del panfleto se señala:

“el periodista Norbey Valle David publica con frecuencia videos, donde sindica al Ejército Gaitanista de una cantidad de hechos completamente falsos”.

El contenido del mensaje ha sido interpretado por diferentes sectores como un intento de presión contra el ejercicio periodístico en la región, especialmente en zonas donde se registra presencia de actores armados ilegales.

Defensoría del Pueblo y organizaciones de prensa se pronuncian

Tras conocerse el caso, la Defensoría del Pueblo rechazó este tipo de señalamientos contra la prensa y advirtió que ningún grupo al margen de la ley tiene la facultad de calificar o condicionar el trabajo de los periodistas.

A través de un comunicado público, el Clan del Golfo -autodenominado EGC- realizó señalamientos directos contra el periodista Norbey Valle David por el ejercicio de su labor informativa. No le corresponde al Clan del Golfo, ni a ningún grupo armado ilegal, pronunciarse sobre el… pic.twitter.com/cBcpc4WgqS — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 27, 2026

La entidad señaló además que, aunque en el documento se afirma que se respeta la libertad de prensa, el contenido tiene efectos intimidatorios, por lo que pidió a las autoridades activar medidas de protección y evaluación de riesgo para el comunicador, con el fin de garantizar el ejercicio seguro de su labor en la región.

En la misma línea, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) manifestó su preocupación por lo ocurrido y advirtió que este tipo de hechos impactan directamente la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a acceder a información independiente.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó el panfleto como un acto intimidatorio y advirtió que este tipo de comunicados, aun cuando incluyan aclaraciones posteriores, pueden representar un riesgo para quienes ejercen el periodismo en zonas de conflicto.

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La organización también señaló que el caso estaría relacionado con una publicación del periodista sobre la muerte de un integrante del Ejército, información que, según se ha conocido, habría sido confirmada por fuentes oficiales.

Asimismo, la FLIP alertó sobre el contexto de violencia contra la prensa en el país y recordó que el periodismo regional es uno de los más expuestos a presiones y amenazas. De acuerdo con sus registros, entre 2022 y mayo de 2026 se han documentado 387 agresiones contra periodistas relacionadas con actores armados, mientras que en lo corrido de 2026 se han reportado 36 casos en Antioquia, incluido el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal.

#ComunicadoFLIP | Rechazamos el señalamiento público del Frente Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia—, contra el periodista @NorbeyVnoticias, corresponsal de Caracol Noticias Antioquia. pic.twitter.com/BtSpzP4V5T — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) June 27, 2026

Asomedios y Caracol Radio piden garantías de protección

Asomedios reiteró su llamado a las autoridades para que se activen de manera urgente los mecanismos de protección para el periodista Norbey Valle David, así como para que se avance en la identificación de los responsables de las amenazas.

El gremio insistió en que la intimidación contra comunicadores no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también representa una afectación a la libertad de información en general.

En el mismo sentido, Caracol Radio, medio al que pertenece el corresponsal, rechazó el contenido del panfleto y manifestó su respaldo al periodista y a su labor informativa en Medellín.

La cadena expresó su preocupación por cualquier intento de presión contra el ejercicio periodístico y reiteró que no es aceptable que comunicadores sean objeto de señalamientos por el cumplimiento de su trabajo.

En su pronunciamiento, el medio destacó el compromiso del periodista con las comunidades y la rigurosidad en su labor informativa, al tiempo que pidió a las autoridades garantizar su seguridad y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Finalmente, Caracol Radio insistió en que la libertad de prensa es un elemento esencial para la democracia y reiteró su respaldo a los periodistas que desarrollan su trabajo en contextos complejos, donde persisten riesgos derivados de la presencia de grupos armados ilegales.