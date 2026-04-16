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Resumen: En un operativo contra el contrabando en Medellín, autoridades incautaron más de 133.000 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero que eran almacenadas sin documentación en una bodega del suroccidente de la ciudad. La mercancía, avaluada en más de 1.300 millones de pesos, quedó a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y refuerzan acciones para proteger la economía legal y los recursos públicos afectados por estas prácticas.

¡Millonaria incautación! Descubren cargamento ilegal de cigarrillos oculto en el suroccidente de Medellín

Un operativo contra el contrabando dejó al descubierto un importante cargamento de cigarrillos de origen extranjero que era almacenado de manera irregular en una bodega del suroccidente de Medellín.

La acción se desarrolló en el barrio Belén San Bernardo, donde unidades de la Policía del Valle de Aburrá, junto con la Policía Fiscal y Aduanera, ubicaron la mercancía que presuntamente estaba lista para su distribución en distintos puntos del departamento.

Durante la intervención, las autoridades lograron la aprehensión de 133.000 cajetillas de cigarrillos que no contaban con la documentación requerida para acreditar su ingreso legal al país.

De acuerdo con la información oficial, el valor comercial del cargamento supera los 1.300 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud del posible impacto económico de esta actividad ilegal.

Según explicó el capitán Jonh Eddison Mejía Méndez, jefe de la División de Control Operativo Medellín, la mercancía fue hallada al interior de una bodega donde era almacenada sin cumplir con los requisitos exigidos por la normativa aduanera.

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El oficial indicó que este tipo de incautaciones hace parte de las acciones desplegadas para frenar el ingreso y la circulación de productos de contrabando en la región.

Tras el procedimiento, los cigarrillos quedaron a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad encargada de adelantar el proceso administrativo correspondiente frente a la mercancía aprehendida.

Las autoridades resaltaron que este tipo de operaciones no solo buscan desarticular redes ilegales, sino también proteger las finanzas públicas. El comercio ilícito de cigarrillos afecta directamente el recaudo del impuesto al consumo, un recurso que en Colombia se destina a sectores como la salud, el deporte y programas educativos.

Además del impacto fiscal, el contrabando genera desequilibrios en el mercado al afectar a los comerciantes que operan dentro de la legalidad. En ese sentido, los operativos buscan garantizar condiciones de competencia más equitativas y fortalecer la economía formal.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de prácticas a través de los canales habilitados, como la línea anticontrabando 159 y plataformas digitales, donde se pueden reportar estos casos de manera confidencial.