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Resumen: La Policía incautó 13.158 prendas de vestir y 548 pares de tenis durante un operativo de control en el sector del peaje Mutatá, en la vía Chigorodó-Dabeiba. La mercancía, de diferentes marcas, era transportada en un vehículo de carga y no contaba con la documentación requerida para acreditar su legal introducción al país. El cargamento quedó a disposición de la DIAN para los procedimientos correspondientes.

¡Millonada en ropa y tenis! Incautan mercancía avaluada en $1.000 millones en Mutatá

Un operativo de control realizado en uno de los corredores viales de la región de Urabá terminó con la incautación de una importante cantidad de prendas de vestir y calzado. En total, las autoridades encontraron 13.158 prendas de vestir y 548 pares de tenis, cuyo avalúo comercial aproximado alcanza los $1.000 millones.

El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, durante las actividades de prevención y control que se realizan en las vías de la región.

La mercancía fue encontrada en un vehículo de carga

El hallazgo se produjo en el kilómetro 60+200 de la vía Chigorodó-Dabeiba, específicamente en el sector del peaje Mutatá. En ese punto, los uniformados adelantaban labores de registro y verificación a personas y vehículos que transitaban por el corredor vial.

Durante la inspección a un vehículo de carga, los policías encontraron las miles de prendas de vestir y los pares de tenis, correspondientes a diferentes marcas comerciales.

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Al momento del procedimiento, el responsable del transporte de la mercancía no presentó la documentación requerida para acreditar su legal introducción al Territorio Aduanero Nacional.

Ante la falta de los documentos exigidos, los uniformados procedieron con la incautación de los productos encontrados dentro del vehículo.

El caso quedó en manos de la DIAN

Después del procedimiento, la mercancía fue puesta a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad que deberá adelantar los procedimientos administrativos correspondientes frente a los productos incautados.

El avalúo comercial establecido por las autoridades para el conjunto de la mercancía asciende aproximadamente a $1.000 millones, entre las 13.158 prendas de vestir y los 548 pares de tenis encontrados durante la inspección.

La Policía Nacional señaló que este tipo de controles hacen parte de las acciones adelantadas en los principales corredores viales de Urabá para verificar el transporte de mercancías y el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia aduanera.

Las autoridades indicaron que continuarán fortaleciendo estas labores de prevención y control con el propósito de evitar el transporte y comercialización de mercancías que no cumplan con las exigencias establecidas, así como contribuir a la protección de la economía legal y la competencia leal en el país.