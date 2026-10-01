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Resumen: La Policía capturó en Carepa a un hombre requerido por orden judicial, dentro de una investigación que comenzó por un presunto caso ocurrido en 2025 y posteriormente relacionó al señalado con posibles hechos de violencia sexual contra siete menores. Las autoridades también indagan sobre presuntas amenazas para evitar que los casos fueran denunciados. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía.

¡De un caso a siete! Capturan en Carepa a hombre investigado por presuntos actos sexuales con varios menores

Un hombre fue capturado por orden judicial en Carepa, Antioquia, dentro de una investigación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El procedimiento se realizó en el barrio La Pradera, luego de varios meses de labores adelantadas por unidades de Policía Judicial e Inteligencia.

La investigación comenzó a partir de un caso ocurrido presuntamente en octubre de 2025, en el que estaría involucrada una menor de edad. A partir de las diligencias realizadas por las autoridades, surgieron además señalamientos sobre otros posibles hechos que ahora hacen parte del proceso.

Investigación apunta a siete posibles víctimas

De acuerdo con la información entregada por la Policía, las entrevistas judiciales y las demás actuaciones realizadas durante la investigación permitieron establecer una posible relación del capturado con presuntos hechos de violencia sexual que habrían afectado a siete menores de edad.

Los casos investigados se habrían presentado en diferentes momentos a lo largo de un periodo aproximado de cuatro décadas. Entre las personas mencionadas dentro de las actuaciones estarían familiares del hombre que fue capturado.

Las autoridades también indagan sobre presuntas amenazas e intimidaciones que, según la investigación, el señalado habría utilizado para evitar que los hechos fueran conocidos o denunciados.

Estos elementos fueron recopilados durante varios meses de trabajo investigativo, con el propósito de establecer las circunstancias de los casos y determinar la posible relación del hombre con ellos.

Lo ubicaron en una calle de Carepa

Con la información obtenida durante las labores de investigación, las autoridades lograron establecer el paradero del requerido y posteriormente ejecutaron la orden judicial.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Urabá, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial.

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La captura se llevó a cabo en vía pública del barrio La Pradera, en Carepa, hasta donde llegaron los uniformados encargados del procedimiento.

Tras ser detenido, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

#Carepa, Capturamos por orden judicial a un ciudadano requerido por el presunto delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El capturado es dejado a @FiscaliaCol#DiosYPatria pic.twitter.com/pBqqvPWWhH — Departamento Policía Urabá (@PoliciaUraba) October 1, 2026

El proceso continúa en manos de la Fiscalía

La captura corresponde a una investigación que busca establecer las circunstancias de los hechos señalados y la eventual responsabilidad del procesado. Los presuntos casos relacionados con otros menores también deberán ser esclarecidos dentro del proceso judicial.

La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando labores de investigación criminal y trabajando de manera articulada con las autoridades judiciales en casos que involucren posibles vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El hombre capturado se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad frente a los hechos que son materia de investigación.