Resumen: Un bebé fue rescatado con vida de entre los escombros de una estructura colapsada en La Guaira, Venezuela, tras los fuertes terremotos que sacudieron el país. El menor fue encontrado por personas que estaban en la zona, recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. El emotivo rescate quedó registrado en video y se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia.

¡Milagro entre los escombros! Rescatan con vida a un bebé tras los devastadores terremotos en Venezuela

En medio de la devastación que dejaron los fuertes terremotos registrados recientemente en Venezuela, una historia de supervivencia ha conmovido a miles de personas dentro y fuera del país. Un bebé fue encontrado con vida bajo los escombros de una estructura colapsada en el estado La Guaira, en un rescate que rápidamente comenzó a ser considerado como uno de los momentos más esperanzadores de la emergencia.

El hallazgo ocurrió mientras continuaban las labores de búsqueda en las zonas más afectadas por los movimientos telúricos. De acuerdo con los primeros reportes, el menor permanecía atrapado entre los restos de una edificación cuando fue localizado por personas que se encontraban en el lugar, quienes actuaron de inmediato antes de la llegada de los equipos especializados de rescate.

Tras varios minutos de trabajo y con extremo cuidado para evitar nuevos riesgos, el bebé fue extraído con vida de entre los escombros y puesto a salvo.

Posteriormente, el menor recibió atención por parte del personal de salud desplazado hasta la zona. Luego de la valoración médica, se confirmó que se encontraba fuera de peligro, una noticia que generó alivio entre quienes seguían de cerca las labores de rescate.

🇻🇪 Esperanza en medio del dolor: un bebé fue rescatado con vida entre los escombros tras los #terremotos en #Venezuela [24/Jun/2026]. El rescate ocurrió en el estado de La Guaira, una de las regiones más devastadas por el doblete sísmico de 7.2 y 7.5 Mw. La propia comunidad… pic.twitter.com/nJ1i7yBMo6 — SASSLA (@SasslaMx) June 25, 2026

El rescate quedó registrado en video

El emotivo momento fue captado en un video que comenzó a difundirse rápidamente a través de las redes sociales. En las imágenes se observa cómo varias personas retiran cuidadosamente bloques de concreto, tierra y otros materiales hasta lograr sacar al pequeño, que únicamente llevaba puesto un pañal.

Al confirmar que el bebé estaba con vida, la tensión dio paso a la emoción. Quienes participaban en el rescate no pudieron contener la alegría y, entre lágrimas y abrazos, se escuchó una frase que rápidamente se convirtió en símbolo de esperanza para miles de personas: “¡Es un milagro!”.

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Continúan las labores de búsqueda en las zonas afectadas

Mientras esta historia ha llevado un mensaje de esperanza en medio de la tragedia, los organismos de emergencia mantienen las operaciones en distintos sectores de Caracas y del estado La Guaira, donde varias edificaciones sufrieron graves afectaciones estructurales tras los terremotos.

Las labores continúan enfocadas en la remoción de escombros y en la búsqueda de posibles sobrevivientes en los lugares donde se reportaron colapsos, con la participación de rescatistas, personal médico y organismos de protección civil.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para respetar los perímetros de seguridad establecidos alrededor de las zonas de emergencia y permitir que los especialistas desarrollen su trabajo sin contratiempos.

Asimismo, insistieron en la importancia de consultar únicamente los reportes emitidos por los canales oficiales para conocer información sobre personas rescatadas, puntos de atención y recomendaciones dirigidas a la población.

Aunque las labores de rescate continúan y aún persiste la incertidumbre en varias de las áreas afectadas, el hallazgo con vida del bebé se ha convertido en uno de los episodios más conmovedores tras la emergencia y en una muestra de esperanza en medio de la tragedia que atraviesa Venezuela.