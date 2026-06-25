Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Devastación en Venezuela: cifra de muertos asciende a 188 y declaran zonas de desastre tras los sismos

    El Gobierno venezolano ha hecho un llamado urgente a la población y a la comunidad internacional para colaborar en los centros de acopio

    Publicado por: SoloDuque

    Devastación, y muerte en Venezuela, tras los sismos del 24 de junio. Capturas de video
    Devastación, y muerte en Venezuela, tras los sismos del 24 de junio. Capturas de video
    Devastación en Venezuela: cifra de muertos asciende a 188 y declaran zonas de desastre tras los sismos

    Resumen: Ante esta crítica situación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se vio obligada a emitir una declaratoria oficial de «zonas de desastre» en las áreas más golpeadas por el movimiento telúrico, entre ellas el estado de La Guaira.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La tragedia se agudiza en Venezuela tras el impacto de dos fuertes terremotos. En una reciente alocución televisada, Jorge Rodríguez entregó un doloroso balance oficial que evidencia la magnitud de la catástrofe que hoy enluta al país vecino.

    Las cifras continúan aumentando mientras los equipos de rescate trabajan a contrarreloj entre los escombros para salvar a las personas que aún permanecen atrapadas.

    Balance oficial preliminar de la tragedia

    El reporte entregado por las autoridades nacionales revela un panorama crítico frente al número de víctimas y la afectación estructural:

    Fallecidos: 188 personas.

    Heridos: 1.520 personas atendidas.

    Desaparecidos: 157 personas reportadas.

    Atrapados: Se estima que al menos 200 personas continúan bajo los escombros.

    Damnificados: 2.927 familias han perdido sus hogares o han tenido que ser reubicadas.

    Infraestructura: 346 construcciones afectadas, entre las que se cuentan 250 edificios y ocho hospitales (algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia).

    Zonas de desastre y más de 100 réplicas

    El pánico no cesa en las calles. Hasta el mediodía de este jueves, el reporte sismológico ha registrado 138 réplicas, lo que dificulta enormemente las labores de rescate y aumenta el riesgo de nuevos colapsos.

    Ante esta crítica situación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se vio obligada a emitir una declaratoria oficial de «zonas de desastre» en las áreas más golpeadas por el movimiento telúrico, entre ellas el estado de La Guaira.

    «A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Catar y de grupos de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas», confirmó Jorge Rodríguez, destacando la rápida activación de la ayuda internacional.

    Llamado a la solidaridad: El Gobierno venezolano ha hecho un llamado urgente a la población y a la comunidad internacional para colaborar en los centros de acopio con los insumos y ayudas que se vayan solicitando para atender a los miles de damnificados.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Pista de Atletismo Alfonso Galvis

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.