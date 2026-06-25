Devastación, y muerte en Venezuela, tras los sismos del 24 de junio. Capturas de video

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Ante esta crítica situación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se vio obligada a emitir una declaratoria oficial de «zonas de desastre» en las áreas más golpeadas por el movimiento telúrico, entre ellas el estado de La Guaira.

Devastación en Venezuela: cifra de muertos asciende a 188 y declaran zonas de desastre tras los sismos

Minuto30.com .- La tragedia se agudiza en Venezuela tras el impacto de dos fuertes terremotos. En una reciente alocución televisada, Jorge Rodríguez entregó un doloroso balance oficial que evidencia la magnitud de la catástrofe que hoy enluta al país vecino.

Las cifras continúan aumentando mientras los equipos de rescate trabajan a contrarreloj entre los escombros para salvar a las personas que aún permanecen atrapadas.

Balance oficial preliminar de la tragedia

El reporte entregado por las autoridades nacionales revela un panorama crítico frente al número de víctimas y la afectación estructural:

Fallecidos: 188 personas.

Heridos: 1.520 personas atendidas.

Desaparecidos: 157 personas reportadas.

Atrapados: Se estima que al menos 200 personas continúan bajo los escombros.

Damnificados: 2.927 familias han perdido sus hogares o han tenido que ser reubicadas.

Infraestructura: 346 construcciones afectadas, entre las que se cuentan 250 edificios y ocho hospitales (algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia).

Zonas de desastre y más de 100 réplicas

El pánico no cesa en las calles. Hasta el mediodía de este jueves, el reporte sismológico ha registrado 138 réplicas, lo que dificulta enormemente las labores de rescate y aumenta el riesgo de nuevos colapsos.

Ante esta crítica situación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se vio obligada a emitir una declaratoria oficial de «zonas de desastre» en las áreas más golpeadas por el movimiento telúrico, entre ellas el estado de La Guaira.

«A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Catar y de grupos de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas», confirmó Jorge Rodríguez, destacando la rápida activación de la ayuda internacional.

Llamado a la solidaridad: El Gobierno venezolano ha hecho un llamado urgente a la población y a la comunidad internacional para colaborar en los centros de acopio con los insumos y ayudas que se vayan solicitando para atender a los miles de damnificados.