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Resumen: La infraestructura del edificio cedió ante la magnitud del terremoto, convirtiéndose en una trampa mortal

La tragedia de 135 venezolanos deportados: murieron bajo los escombros de un hotel en La Guaira

Minuto30.com .- Un grupo de ciudadanos venezolanos que recién había regresado a su país tras ser deportados desde Estados Unidos, se convirtió en víctima de la devastadora emergencia sísmica que sacudió a Venezuela. Más de 130 de ellos perdieron la vida luego de que el hotel donde fueron alojados temporalmente colapsara por los temblores.

El vuelo de la desgracia

De acuerdo con los reportes de medios venezolanos, el grupo llegó al país en el marco de una repatriación que coincidió fatalmente con el desastre natural:

Los migrantes provenían de Miami, Estados Unidos y aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (infraestructura que también resultó destruida por los sismos).

El arribo al país se produjo apenas seis horas antes de que se desencadenaran los violentos movimientos telúricos.

Composición del grupo afectado

El vuelo trasladaba a un total de 147 personas, cuya composición demográfica era la siguiente:

120 hombres

19 mujeres

5 niños

2 niñas

El colapso y los sobrevivientes

Tras su aterrizaje, las autoridades trasladaron a los ciudadanos a un hotel ubicado en el estado de La Guaira para su alojamiento temporal.

Lamentablemente, la infraestructura del edificio cedió ante la magnitud del terremoto, convirtiéndose en una trampa mortal. Tras el colapso total de la edificación, los equipos de emergencia y rescate confirmaron que la gran mayoría de los ocupantes pereció bajo los escombros.

De las 147 personas que conformaban el grupo inicial, solo 12 lograron salir con vida de entre las ruinas.