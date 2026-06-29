Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La tragedia de 135 venezolanos deportados: murieron bajo los escombros de un hotel en La Guaira

    El arribo al país se produjo apenas seis horas antes de que se desencadenaran los terremotos del 24 de junio

    Publicado por: SoloDuque

    Venezuela devastado por los terremotos: una tragedia sigue creciendo
    Captura de video: Redes Sociales
    La tragedia de 135 venezolanos deportados: murieron bajo los escombros de un hotel en La Guaira

    Resumen: La infraestructura del edificio cedió ante la magnitud del terremoto, convirtiéndose en una trampa mortal

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Un grupo de ciudadanos venezolanos que recién había regresado a su país tras ser deportados desde Estados Unidos, se convirtió en víctima de la devastadora emergencia sísmica que sacudió a Venezuela. Más de 130 de ellos perdieron la vida luego de que el hotel donde fueron alojados temporalmente colapsara por los temblores.

    El vuelo de la desgracia

    De acuerdo con los reportes de medios venezolanos, el grupo llegó al país en el marco de una repatriación que coincidió fatalmente con el desastre natural:

    Los migrantes provenían de Miami, Estados Unidos y aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (infraestructura que también resultó destruida por los sismos).

    El arribo al país se produjo apenas seis horas antes de que se desencadenaran los violentos movimientos telúricos.

    Composición del grupo afectado

    El vuelo trasladaba a un total de 147 personas, cuya composición demográfica era la siguiente:

    120 hombres
    19 mujeres
    5 niños
    2 niñas

    El colapso y los sobrevivientes

    Tras su aterrizaje, las autoridades trasladaron a los ciudadanos a un hotel ubicado en el estado de La Guaira para su alojamiento temporal.

    Lamentablemente, la infraestructura del edificio cedió ante la magnitud del terremoto, convirtiéndose en una trampa mortal. Tras el colapso total de la edificación, los equipos de emergencia y rescate confirmaron que la gran mayoría de los ocupantes pereció bajo los escombros.

    De las 147 personas que conformaban el grupo inicial, solo 12 lograron salir con vida de entre las ruinas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.