Resumen: Medellín fortalece sus corredores verdes con más de 100 mil árboles sembrados para mejorar la calidad del aire y combatir el cambio climático.

¡Medellín se llena de verde! Más de 100 mil árboles ya cambian el aire de la ciudad

Medellín sigue respirando esperanza entre árboles nuevos y parques renovados. La Alcaldía informó que ya se han sembrado 106.700 árboles en distintos puntos de la ciudad, como parte del fortalecimiento de los corredores verdes, una estrategia ambiental que busca mejorar la calidad del aire y recuperar la conexión ecológica de la capital antioqueña.

En total, la administración ha conservado más de dos millones de metros cuadrados de áreas verdes, lo que equivale a 247 veces la cancha del estadio Atanasio Girardot, y ha creado más de 211.000 metros cuadrados de nuevos espacios naturales.

Estas cifras consolidan a Medellín como una de las urbes más comprometidas con la sostenibilidad urbana en Colombia.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, explicó que los árboles no solo embellecen el paisaje, sino que cumplen una función vital: “Regulan los ciclos naturales, mejoran la calidad del aire y ayudan a mitigar el cambio climático. Cada siembra representa un paso hacia una ciudad más sana y equilibrada”.

Además, la alcaldía ha garantizado la conservación de 294 árboles patrimoniales, que hacen parte del legado natural de Medellín.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Naranjo, añadió que este trabajo integra acciones de adaptación al cambio climático y recuperación de quebradas. Con ello, se busca reducir el efecto de “isla de calor”, mejorar el bienestar ciudadano y construir una ciudad más resiliente y sostenible.

Cada árbol cuenta: capturan dióxido de carbono, liberan oxígeno y purifican el aire. La Alcaldía invita a la ciudadanía a cuidar los espacios verdes, evitar las quemas y sumarse a este propósito común: que Medellín respire mejor.

