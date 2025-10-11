¡No aceptó el final y la acribilló! Atroz feminicidio en barrio Santander: la mató delante de su hijo de 7 añitos

Resumen: Familiares de María Fernanda llegaron al tercer piso, donde la hallaron tendida en el suelo, sin signos vitales

Minuto30.com .- Un atroz feminicidio conmocionó el barrio Santander en el noroccidente de Medellín, en la Comuna 12 de Octubre, en la madrugada del viernes 10 de octubre. La víctima fue identificada como María Fernanda A. T., una mujer de 26 años.

El crimen ocurrió a las 00:51 de la madrugada dentro de su residencia. La principal hipótesis apunta a un caso de violencia de género, ya que el indiciado es su expareja sentimental, quien huyó inmediatamente del lugar.

María Fernanda pidió llamar a la policia

El dramático suceso habría sido presenciado indirectamente por un hermano de la víctima. Este escuchó ruidos en las ventanas y la puerta, e inmediatamente después, María Fernanda lo llamó a su celular desde el tercer piso, donde estaba con su hijo de 7 años, pidiéndole que llamara a la policía. Luego de esto se escucharon varias detonaciones.

Familiares de María Fernanda llegaron al tercer piso, donde la hallaron tendida en el suelo, sin signos vitales, con tres impactos de bala en la cabeza y en un charco de sangre.

testigos cuentan haber visto a a la expareja de la joven salir corriendo con un arma de fuego en la mano y abordar una motocicleta NMAX oscura.

Le terminó a «petra» hace dos semanas

Según se conoció, la víctima había terminado la relación de tres años hacía solo dos semanas, pero Carlos Mario no aceptaba la ruptura. El victimario, presuntamente conocido como alias ‘Petra’ la acosaba por celos.

La hoy occisa habría sido víctima de maltrato por parte este individuo, quien ya la había golpeado en otras ocasiones e incluso la habría amenazado de muerte.

Las autoridades han iniciado la búsqueda de Carlos Mario, quien es el principal sospechoso y está plenamente identificado, para que responda por este brutal feminicidio.

