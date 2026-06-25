Resumen: El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un contundente ultimátum a los grupos armados ilegales en su primer discurso tras recibir la credencial oficial del Consejo Nacional Electoral, advirtiéndoles que disponen de un mes a partir de su posesión el próximo 7 de agosto para organizar su sometimiento al Estado de derecho. De la Espriella endureció radicalmente la postura de seguridad nacional al asegurar que su administración no hará concesiones políticas ni otorgará beneficios generosos a la criminalidad, marcando una ruptura total con la estrategia de orden público del saliente gobierno de Gustavo Petro —al que calificó de "asqueante y vergonzoso"— y ratificando que el enfoque de su mandato (2026-2030) estará guiado por la autoridad, el uso legítimo de la fuerza y el sometimiento penal estricto bajo la justicia ordinaria.

¡Mijo, no es charlando! De la Espriella lanza ultimátum a grupos armados, da un mes para someterse a la justicia

Pocos minutos después de ser acreditado formalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el próximo mandatario de los colombianos, Abelardo de la Espriella subió radicalmente el tono y envió un mensaje categórico a las estructuras criminales y grupos armados ilegales que operan en el territorio nacional. El líder político les fijó un plazo perentorio de un mes para que dejen las armas y se acojan a la legalidad una vez asuma el poder.

De la Espriella dejó claro que la política de orden de su administración dará un giro total en comparación con las estrategias de diálogo desarrolladas en los últimos años, cerrando las puertas a beneficios extraordinarios.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas, ni concesiones inaceptables, como la que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La convivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”, sentenció de la Espriella en su intervención.

Fin de las concesiones y un nuevo modelo de autoridad

El pronunciamiento define la línea dura en materia de seguridad que caracterizará al gobierno de la fórmula De la Espriella – Restrepo para el periodo constitucional 2026-2030. Con esta declaración, el presidente electo anticipa el fin de agendas de negociación política abierta con bandas criminales o disidencias, limitando el margen de estas agrupaciones estrictamente al sometimiento penal bajo el amparo de la justicia ordinaria.

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Las claves que se extraen de este ultimátum presidencial incluyen:

Plazo fijo y corto: Los grupos tendrán exactamente 30 días a partir del inicio del nuevo mandato el próximo 7 de agosto para manifestar su voluntad de sometimiento.

Cero beneficios alternativos: Se descartan indultos masivos o tratamientos penales especiales que de la Espriella calificó como «concesiones inaceptables».

Imperio de la ley: La respuesta institucional se centrará en el uso legítimo de la fuerza del Estado para someter a quienes no atiendan el llamado.

Ruptura total con la política de seguridad saliente

El discurso no solo sirvió como una advertencia para los delincuentes, sino también como un fuerte ataque político a la saliente administración de Gustavo Petro. Al tildar la postura del actual mandato frente al crimen organizado de «asqueante y vergonzosa», De la Espriella ratifica una fractura total en los métodos de pacificación nacional y control territorial.

Este primer gran anuncio confirma lo que fue el eje central de su campaña electoral: un retorno inmediato al orden institucional tradicional y al uso preferente de la Fuerza Pública. Con el reloj ya corriendo para las estructuras delincuenciales, el país se alista para un drástico cambio en el enfoque de orden público a partir del próximo mes de agosto.

¡Mijo, no es charlando! De la Espriella lanza ultimátum a grupos armados, da un mes para someterse a la justicia