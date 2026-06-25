Resumen: Capturan a alias Mecánico, presunto cabecilla del Clan del Golfo señalado de coordinar extorsiones y generar rentas criminales por $200 millones mensuales.

De cobrar vacunas a terminar capturado: la caída de alias ‘Mecánico’ en Rionegro, Antioquia

La captura de alias ‘Mecánico’ representa un nuevo golpe contra las finanzas criminales del Clan del Golfo en el occidente antioqueño.

El presunto integrante de la estructura Edwin Román Velásquez Valle fue detenido por la Policía Nacional en una operación desarrollada en zona rural de Rionegro, Antioquia.

El procedimiento fue realizado por unidades del Gaula Antioquia en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), en el marco de las acciones contra las estructuras criminales que delinquen en el departamento.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Mecánico’ era requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Según la investigación, el capturado se desempeñaba como cabecilla de zona de esta organización ilegal en los municipios de Armenia, Heliconia y Ebéjico. Además, habría ejercido anteriormente funciones de liderazgo dentro del componente criminal focalizado de la estructura en Heliconia.

Las autoridades señalaron que alias ‘Mecánico’ tendría una trayectoria cercana a los diez años dentro de la organización y que era el encargado de coordinar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores de la región, actividades que afectaban la seguridad y la economía de estas comunidades.

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La investigación también lo vincula como presunto responsable del homicidio de Juan Carlos, ocurrido el 30 de mayo de 2023 en la vereda Altos del Corral, en jurisdicción de Heliconia. Este hecho continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información recopilada durante el proceso investigativo, las actividades ilícitas que presuntamente coordinaba generaban rentas criminales cercanas a los $200 millones de pesos mensuales, recursos que fortalecían el accionar de esta estructura armada ilegal.

Con esta captura, la Policía Nacional aseguró que continúa debilitando las fuentes de financiación de los grupos criminales y reafirmó su compromiso de seguir adelantando operaciones para proteger la seguridad y la tranquilidad de las comunidades antioqueñas.

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