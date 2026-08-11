¡Primer bombardeo del nuevo Gobierno! Fuerzas Militares atacaron al ELN en Tibú

Resumen: Fuerzas Militares realizaron un bombardeo contra una estructura del ELN en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

Un bombardeo contra el ELN en Tibú fue ejecutado entre la noche del lunes 10 y la madrugada de este martes 11 de agosto, en medio de una operación de las Fuerzas Militares contra una estructura de esa guerrilla en zona rural de Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, unidades del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares llegaron hasta el sector para adelantar una operación contra integrantes del ELN. En el lugar se produjo inicialmente un enfrentamiento entre las tropas y miembros de la estructura armada.

Posteriormente, las Fuerzas Militares emplearon capacidades aéreas para atacar el punto donde se encontraba el grupo guerrillero. La operación se convierte en la primera acción aérea de este tipo durante el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Tras el ataque, las tropas permanecieron desplegadas en el territorio para avanzar en la consolidación de los resultados y verificar las condiciones del área intervenida.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número de personas muertas o heridas, capturas o material de guerra que habría sido encontrado en la zona. Los equipos en tierra deberán realizar las respectivas verificaciones antes de establecer los resultados definitivos.

Lea también: ¡La tierra no para! Sismo de 7,4 ya deja 86 réplicas en Colombia

La operación se desarrolló en Tibú, municipio que hace parte de una de las zonas con mayor confrontación armada del Catatumbo, donde mantienen presencia y disputas diferentes estructuras ilegales, entre ellas el ELN y las disidencias del Frente 33.

El operativo ocurre además pocos días después de que el Gobierno de De La Espriella señalara como objetivos prioritarios de su estrategia de seguridad a integrantes de estas estructuras armadas.

En particular, el mandatario había lanzado un ultimátum contra alias ‘Alfred’, señalado integrante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias ‘Andrey’, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc del ala de Calarcá.

Por ahora, las próximas horas serán claves para conocer el alcance del bombardeo contra el ELN en Tibú y determinar si la operación dejó bajas, capturas o incautaciones.

Más noticias de Colombia