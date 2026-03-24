Resumen: El senador Miguel Uribe Londoño pronosticó en Semana TV que la definición del candidato de la derecha para la segunda vuelta presidencial será una cerrada disputa entre la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella. Uribe destacó que, mientras Valencia representa la solidez técnica y la trayectoria legislativa para ser una "mejor gobernante", De la Espriella se perfila como un fenómeno mediático con una fuerza electoral capaz de movilizar a la ciudadanía indignada. Ante este escenario de paridad, el congresista hizo un llamado a la unidad del sector para evitar la fragmentación, subrayando que el éxito de la oposición dependerá de elegir a quien logre demostrar mayor capacidad ejecutiva para resolver la crisis actual del país.

Miguel Uribe se la jugó y confesó quién cree que llegaría a segunda vuelta entre Abelardo y Paloma

El panorama electoral hacia la Presidencia de la República comienza a decantarse en los sectores de oposición. En una reciente intervención en Semana TV, Miguel Uribe analizó las fuerzas internas de la derecha colombiana, planteando un escenario de competencia directa entre dos figuras de alto perfil: la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella.

El factor “capacidad de gestión” vs. “fuerza mediática”

Para Uribe, la contienda por el paso a una segunda vuelta no solo se definirá por la ideología, sino por el contraste de perfiles. Destacó las virtudes de ambos precandidatos, pero marcó una línea clara sobre lo que, a su juicio, necesita el país en el próximo cuatrienio:

Paloma Valencia: Fue calificada por Uribe como una de las figuras con mayor formación y coherencia legislativa. Subrayó su trayectoria y su conocimiento del Estado como garantías de una gobernatura técnica y sólida.

Abelardo de la Espriella: Por otro lado, reconoció en el jurista un fenómeno de opinión capaz de movilizar grandes sectores de la población gracias a su estilo directo y su capacidad de conectar con el sentimiento de indignación ciudadana.

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¿Quién pasaría a la segunda vuelta?

Al ser consultado sobre quién de los dos tendría la ventaja para superar la primera vuelta presidencial, Miguel Uribe sugirió que la clave estará en la capacidad de consolidar una coalición amplia de centro-derecha. Aunque evitó dar un nombre definitivo, enfatizó que ve con más posibilidades de llegar a la ronda final al abogado de la Espriella.