Resumen: Bajo la frase "de que llego, llego", Jiménez mostró a sus seguidores cómo la unidad de emergencia avanzaba a toda velocidad por el Circuito Interior, con las sirenas abiertas

¿Sirenas por urgencia o por capricho? La cantante Natalia Jiménez en el ojo del huracán por usar ambulancia como «taxi VIP»

Minuto30.com .- Lo que pretendía ser una “hazaña” logística para cumplir con un compromiso social, se le devolvió como un bumerán de críticas a la cantante española Natalia Jiménez. La exvocalista de La Quinta Estación se encuentra bajo el escrutinio de la opinión pública tras documentar en sus redes sociales cómo utilizó una ambulancia privada para sortear el caótico tráfico de la Ciudad de México y llegar a tiempo a un festejo personal.

“De que llego, llego”: El video de la discordia

El incidente ocurrió cuando la intérprete necesitaba trasladarse desde el Autódromo Hermanos Rodríguez donde se presentaba en el Vive latino, hacia el aeropuerto, con el fin de viajar a Huamantla, Tlaxcala. ¿El motivo? El cumpleaños de su colega y amigo, Carlos Rivera.

Bajo la frase “de que llego, llego”, Jiménez mostró a sus seguidores cómo la unidad de emergencia avanzaba a toda velocidad por el Circuito Interior, con las sirenas abiertas y códigos sonoros encendidos, un privilegio reservado estrictamente por la ley para el traslado de pacientes en estado crítico o atención de urgencias reales.

El debate ético: ¿La emergencia es un artículo de consumo?

La acción desató una ola de indignación en redes sociales, donde miles de internautas calificaron el hecho como un uso abusivo de privilegios. La conversación digital ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Es ético privatizar el paso de emergencia para fines de entretenimiento?

Cuando las sirenas dejan de significar una vida en riesgo para convertirse en el sonido de la prisa de una celebridad, se debilita el contrato social y el respeto por los cuerpos de socorro.

Implicaciones legales: ¿Quién responde?

Aunque la figura pública ocupa el asiento trasero, la responsabilidad jurídica en México apunta a varios frentes:

La empresa proveedora: Las compañías de ambulancias privadas tienen prohibido rentar sus unidades como servicios de transporte ejecutivo.

El conductor: El uso de códigos luminosos y auditivos sin una emergencia médica real constituye una infracción grave que podría derivar en la revocación de la licencia y sanciones administrativas para la empresa.

Regulación en CDMX: El incidente ha evidenciado el precario sistema de control sobre las unidades de emergencia privadas, que en ocasiones operan en una “zona gris” normativa.

Hasta el momento, ni la cantante ni el cumpleañero Carlos Rivera se han pronunciado sobre la validez de utilizar un recurso de vida o muerte para llegar a soplar las velas de un pastel.