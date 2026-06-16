Le salió caro no disculparse: ordenan arresto contra Miguel Polo Polo

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Resumen: Un juzgado de Bogotá ordenó tres días de arresto contra Miguel Polo Polo por presunto desacato a una orden de la Corte Constitucional relacionada con disculpas a madres de víctimas de falsos positivos.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo deberá cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juzgado de Bogotá determinara que no acató una orden emitida previamente por la Corte Constitucional.

La decisión está relacionada con la controversia generada por sus declaraciones sobre una exposición realizada por madres de víctimas de los llamados falsos positivos.

La medida fue adoptada por el Juzgado 30 Penal Municipal de Bogotá, que además impuso una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales vigentes.

Según el despacho judicial, Miguel Polo Polo no habría dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Corte Constitucional en septiembre de 2025.

El alto tribunal había ordenado al congresista retractarse y ofrecer disculpas públicas a las madres y participantes de la muestra denominada “Mujeres con las botas bien puestas”, una exposición instalada en las inmediaciones del Congreso y relacionada con las víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado.

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Tras evaluar las actuaciones realizadas por el representante, el juzgado concluyó que las manifestaciones emitidas posteriormente no satisfacían plenamente lo exigido por la Corte.

Por esta razón, consideró que persistía el incumplimiento de la orden judicial y procedió a declarar el desacato.

La decisión judicial implica que Miguel Polo Polo deberá afrontar tanto la sanción privativa de la libertad por tres días como el pago de la multa impuesta.

Mientras tanto, el proceso continúa generando debate en distintos sectores políticos y jurídicos, especialmente por las implicaciones que tiene el desacato a decisiones de los altos tribunales y el alcance de las obligaciones de rectificación y disculpas públicas ordenadas por la justicia.

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