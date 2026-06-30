Resumen: Miguel Gómez fue confirmado como ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella. Conozca quién es y cuál ha sido su trayectoria.

Abelardo de la Espriella eligió a su ministro de Hacienda: ¿quién es Miguel Gómez?

El economista Miguel Gómez será el próximo ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella. El propio designado confirmó que asumirá la cartera encargada de la política económica, el manejo de las finanzas públicas y la presentación de las reformas tributarias durante la nueva administración.

Gómez hace parte del equipo de empalme del sector Hacienda y su nombramiento lo convierte en el segundo ministro confirmado por el presidente electo, después de la designación de Rodrigo Lara al frente del Ministerio del Interior.

Economista formado en el Instituto de Estudios Políticos de París, también cuenta con una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos tanto en el sector público como en el privado.

Entre su experiencia se destacan la presidencia de Asocolflores, Bancóldex y Fasecolda, además de haber sido asesor económico en el Ministerio de Comercio Exterior, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y docente en distintas instituciones de educación superior.

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En el ámbito público, fue vicecontralor General de la República, embajador de Colombia en Francia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y representante a la Cámara por Bogotá entre 2010 y 2014.

Durante la campaña presidencial, Miguel Gómez integró el equipo de asesores económicos del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella. Su llegada al Ministerio de Hacienda se produce en medio del proceso de empalme con el gobierno saliente y en un escenario marcado por el debate sobre las tasas de interés, el crecimiento económico y la situación fiscal que recibirá la nueva administración.

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