Resumen: El Idiger explicó las causas de los fuertes vientos en Bogotá, que han superado los 40 km/h, y entregó recomendaciones para prevenir emergencias.

¿Qué está pasando con el clima en Bogotá? Idiger explicó los fuertes vientos

Los fuertes vientos en Bogotá y el descenso repentino de la temperatura han llamado la atención de los habitantes de la capital durante los últimos días. Ante esta situación, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) explicó que el fenómeno responde a condiciones atmosféricas normales y descartó cualquier relación con actividad sísmica.

De acuerdo con la entidad, en algunos sectores de la ciudad las ráfagas han superado los 40 kilómetros por hora. Este comportamiento se debe a la combinación de factores como la acción de los vientos alisios sobre el territorio colombiano y las diferencias de presión atmosférica entre el norte y el sur del continente, que favorecen el desplazamiento de grandes masas de aire sobre la sabana de Bogotá.

El Idiger también señaló que otro de los factores determinantes es el denominado Efecto Venturi, un fenómeno que ocurre cuando el aire atraviesa la cordillera Oriental y se canaliza por los valles y pasos naturales de las montañas.

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Este proceso incrementa la velocidad del viento, especialmente en las zonas cercanas a los cerros orientales y en los sectores más elevados de la ciudad.

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A esto se suma la transición hacia días más secos y despejados. El calentamiento del suelo por la radiación solar hace que el aire caliente ascienda rápidamente y sea reemplazado por aire más frío, lo que favorece la aparición de ventarrones.

Frente a estas condiciones, las autoridades recomendaron asegurar techos, tejas, fachadas y otros elementos que puedan desprenderse por la fuerza del viento. Asimismo, pidieron evitar permanecer cerca de árboles, ramas secas, postes o redes eléctricas que puedan representar un riesgo.

El organismo también sugirió que las personas con alergias o problemas respiratorios utilicen tapabocas cuando permanezcan en espacios abiertos, debido al aumento de polvo y partículas suspendidas en el ambiente provocado por las ráfagas.

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