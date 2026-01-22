Miguel Borja rechaza a Cruz Azul por falta de cupos y ya negocia su llegada a un nuevo club internacional. Foto: Tomada de Instagram Miguel Ángel Borja

Resumen: Tras el fracaso en las negociaciones con Cruz Azul, el delantero colombiano Miguel Borja ha decidido descartar su llegada a México para concretar una oferta en un nuevo destino. La operación se desplomó debido a que el club azteca fue incapaz de liberar una plaza de extranjero para inscribirlo, una gestión administrativa que ha desatado fuertes críticas en la prensa argentina mientras el atacante cordobés se alista para anunciar su próximo equipo

¡Miguel Borja se cansó! Descarta a Cruz Azul y ahora busca equipo en Europa o Asia

El atacante nacido en Tierralta, Córdoba, no aterrizará finalmente en el balompié azteca tras romperse las negociaciones con Cruz Azul.

Ante la imposibilidad de concretar su llegada a la Liga MX, el artillero colombiano ya ha puesto en marcha un plan alternativo para dar continuidad a su carrera.

Todo indica que el jugador tiene prácticamente cerrado un nuevo acuerdo con otro destino internacional, buscando asegurar su estabilidad deportiva lo antes posible.

La principal razón del colapso en la operación fue la incapacidad de “La Máquina” para liberar un cupo de extranjero en su plantilla, lo que impidió formalizar la inscripción del goleador.

Tras un periodo de incertidumbre y espera, Borja decidió dar un paso al costado y comunicó formalmente a la directiva cementera su decisión de aceptar una propuesta distinta.

Esta determinación pone fin a semanas de especulaciones sobre su desembarco en el fútbol mexicano.

Mientras tanto, la gestión administrativa de Cruz Azul ha quedado bajo la lupa y ha recibido duros cuestionamientos por parte de los medios de comunicación mexicanos.

La prensa especializada califica de fallida la estrategia del club capitalino, señalando que la falta de previsión les costó el fichaje de una de las figuras más cotizadas del mercado actual.

