¡Es hoy! Bogotá se viste de gala para la decimotercera edición de los Premios Altius

La capital colombiana se convierte hoy en el epicentro del deporte nacional al recibir la decimotercera edición de los Premios Altius.

Esta gala, que celebra su decimocuarto aniversario desde su creación, busca reconocer la excelencia y el esfuerzo de los atletas más destacados durante la temporada 2025, manteniendo una tradición que solo se vio interrumpida en el año 2020 debido a la pandemia.

A lo largo de su historia, los galardones han evolucionado para abrazar una visión integral del deporte. Más allá del rendimiento en las canchas y pistas, los premios destacan hoy el impacto social, económico y cultural que los atletas generan en el país.

Bajo esta premisa, la ceremonia entregará estatuillas en categorías que van desde Atleta y Promesa del Año —tanto en disciplinas olímpicas como no olímpicas— hasta reconocimientos por Vida y Obra, Juego Limpio, Contribución al Medio Ambiente y Certamen Deportivo del Año.

El plato fuerte de la noche será la entrega de los Altius de Oro, Plata y Bronce a los mejores deportistas y promesas.

Estos ganadores son postulados por sus respectivas federaciones bajo estrictos parámetros de resultados competitivos y comportamiento ejemplar.

En total, se repartirán 12 estatuillas en estas categorías principales, divididas equitativamente entre deportes del programa olímpico y aquellos que no forman parte del mismo.

La gala otorgará un lugar especial a los valores humanos y la sostenibilidad a través del galardón Vida y Obra, para figuras cuyo legado es un ejemplo para las nuevas generaciones.

Otro es el de juego limpio, una categoría reciente que premia la deportividad y los modelos de vida positivos.

Igualmente la contribución al Medio Ambiente, un galardón alineado con las tendencias del movimiento olímpico global para resaltar acciones de cuidado ambiental desde el deporte.

Habrá además, un premio especial destinado a hitos internacionales logrados por equipos o instituciones que escapan a las categorías convencionales.

Finalmente, el Altius al Certamen Deportivo del Año pondrá en valor la capacidad organizativa de Colombia, premiando aquel evento nacional que cumplió con los más altos estándares de calidad. Con esta velada, el país rinde homenaje no solo al talento físico, sino a la dedicación y los valores que construyen sociedad a través del deporte.

