Resumen: El presidente Petro ordenó una nota de protesta a EE. UU. tras revelarse la carta que el migrante Brayan Rayo escribió antes de suicidarse en una celda del ICE.

Migrante colombiano suplicó hablar con su mamá antes de quitarse la vida en centro de ICE

El trágico y desgarrador desenlace de un joven colombiano desató un fuerte rifirrafe de orden público internacional y revivió el debate sobre los tratos inhumanos en los centros de ICE, en Estados Unidos.

Este miércoles 27 de mayo, el presidente Petro ordenó de manera perentoria a la Cancillería colombiana radicar una nota diplomática de protesta contra el Gobierno de los Estados Unidos.

La drástica medida se tomó tras salir a la luz pública los escandalosos detalles de la muerte de Brayan, un migrante de 26 años que se quitó la vida en una celda de aislamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Misuri, en medio de graves negligencias médicas.

Aunque el lamentable suceso ocurrió originalmente el 8 de abril de 2025, el expediente se convirtió en una bomba de tiempo judicial debido a una reciente investigación que destapó una alarmante ola de suicidios bajo la administración de Donald Trump.

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Los registros oficiales revelaron que el drama de Brayan se agudizó tras dar positivo para covid-19; confinado en una celda solitaria, padeciendo fiebres intensas y ataques de pánico, el joven quedó completamente incomunicado.

Antes de tomar la fatal decisión, el migrante escribió una desgarradora carta a mano dirigida a un guardia del penal, suplicando por auxilio psicológico y permiso para llamar a su madre: «Llevo cuatro días sin poder comunicarme con mi madre y siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí. Te lo ruego, por favor». Una hora después, el muchacho fue hallado colgado con una sábana.

Informes forenses y penitenciarios destaparon que los protocolos de ICE fueron violados de forma sistemática.

La revisión médica obligatoria tardó 35 horas en realizarse (cuando la norma exige máximo 12), las citas de salud mental se cancelaron por falta de personal y los diagnósticos se hacían a través de un traductor electrónico portátil por barreras de idioma.

El presidente Petro calificó el sistema carcelario estadounidense como una trampa mortal y exigió a la Casa Blanca reflexionar sobre cómo sus políticas migratorias están cobrando las vidas de miles de latinoamericanos en la frontera.

Murió en aislamiento tras suplicar hablar con su madre Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano retenido en un centro de detención del ICE pidió atención psicológica y una llamada a su madre, pero fue ignorado. Horas después, fue encontrado inconsciente en su celda. Su caso… pic.twitter.com/SYGwtrWXyK — DW Español (@dw_espanol) May 27, 2026

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