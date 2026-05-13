Ya van 60 extranjeros inadmitidos en Antioquia por alarmas de explotación sexual

Resumen: Las autoridades migratorias encendieron las alertas en Antioquia tras confirmar nuevos casos de extranjeros inadmitidos por antecedentes.

Los casos de extranjeros inadmitidos en Antioquia siguen aumentando durante este 2026. En las últimas horas, Migración Colombia confirmó que tres ciudadanos extranjeros fueron rechazados en el aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional José María Córdova por situaciones relacionadas con antecedentes judiciales, alertas internacionales e inconsistencias asociadas a posibles fines de explotación sexual.

Con estos nuevos procedimientos, la cifra de extranjeros inadmitidos en Antioquia ya llegó a 60 casos en poco más de cuatro meses del presente año, acercándose rápidamente al total reportado durante todo 2025, cuando cerca de 80 personas fueron rechazadas por situaciones similares.

Según explicó la autoridad migratoria, el incremento en las inadmisiones está relacionado con el fortalecimiento de los controles implementados en terminales aéreas, especialmente en Antioquia, como parte de la estrategia nacional para combatir delitos asociados a explotación sexual y proteger a niños, niñas y adolescentes.

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Entre los casos recientes se encuentra el de un ciudadano mexicano que fue inadmitido luego de detectarse un reporte asociado a delitos sexuales con menores de edad. El extranjero fue retornado posteriormente en un vuelo hacia Guadalajara.

También fue rechazado un ciudadano guatemalteco que llegó procedente de Ciudad de Guatemala, tras evidenciarse una alerta internacional relacionada con antecedentes delictivos.

El tercer procedimiento involucró a un ciudadano rumano proveniente de Panamá. De acuerdo con Migración Colombia, durante la entrevista migratoria se detectaron inconsistencias en sus respuestas que llevaron a sospechas sobre un posible interés de ingresar al país con fines de explotación sexual. Posteriormente fue enviado en un vuelo con destino a Miami.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que las verificaciones continuarán de manera rigurosa.

“Las y los oficiales de Migración Colombia no dan tregua. Mantenemos la rigurosidad en los controles migratorios y seguimos combatiendo este flagelo”, afirmó la funcionaria.

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