Los ‘viejitos’ también esperan amor: 349 perros y gatos mayores buscan un hogar en Medellín

Medellín lanzó un llamado a la solidaridad ciudadana para promover la adopción de animales geriatras, una población conformada por 349 perros y gatos mayores de 10 años que actualmente viven en el Centro de Bienestar Animal La Perla.

Aunque reciben atención veterinaria especializada y cuidados permanentes, muchos de ellos aún esperan la oportunidad de conocer lo que significa tener un hogar definitivo.

De acuerdo con la alcaldía, en La Perla se encuentran 332 perros y 17 gatos geriatras, varios de los cuales llegaron cuando eran cachorros y han pasado prácticamente toda su vida en el albergue.

A pesar de su carácter noble y tranquilo, suelen ser descartados en los procesos de adopción debido a estigmas asociados con la edad.

Historias como la de Hilda, una perra de 17 años (la más longeva del centro), evidencian que la vejez no es un impedimento para disfrutar de la vida, dar cariño y convertirse en un compañero fiel. Su caso refleja la resiliencia y el afecto que aún tienen para ofrecer los animales geriatras, pese a haber sido ignorados durante años.

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, resaltó que adoptar un animal mayor es un acto de amor profundo.

“Adoptar un animal geriatra es regalarle dignidad, afecto y tranquilidad. Ellos todavía tienen mucho amor para dar y merecen vivir esa etapa final acompañados”, expresó.

Además de su ternura, los animales mayores suelen tener personalidades definidas, hábitos estables y un comportamiento más sereno, lo que los convierte en compañeros ideales para hogares que valoran la calma y la rutina.

Su gratitud ante cada gesto de cuidado es una de las mayores recompensas para quienes deciden abrirles las puertas de su casa.

Desde La Perla reiteraron la invitación a la ciudadanía a considerar la adopción de estos animales, recordando que brindarles un hogar no solo transforma su vida, sino también la de quienes deciden acompañarlos en su etapa más sensible.

