Resumen: Por primera vez, Migración Colombia inadmite a una mujer estadounidense vinculada a alertas de Angel Watch en Rionegro. Detalles del operativo contra la explotación.

Por primera vez inadmiten a una mujer estadounidense por alertas de pedofilia en Rionegro

Un operativo sin precedentes sacudió los filtros de seguridad del Aeropuerto Internacional José María Córdova. Por primera vez en la historia de los registros migratorios en Antioquia, las autoridades reportaron la inadmisión de una mujer extranjera vinculada a alertas globales por delitos de pedofilia y abuso sexual.

La ciudadana, de nacionalidad estadounidense, aterrizó en un vuelo procedente de Houston, Texas, pero su intención de ingresar a Medellín fue frenada en seco por una alerta roja de inteligencia internacional.

El sistema detectó que la mujer cuenta con una anotación en el programa Angel Watch, un mecanismo de cooperación global que rastrea a agresores sexuales para evitar el turismo de explotación infantil.

Este caso marca un hito, pues aunque las restricciones a hombres con estos antecedentes se han vuelto frecuentes en Antioquia, nunca se había registrado el bloqueo de una mujer bajo estos mismos cargos.

La medida de inadmisión fue inmediata, impidiendo que la extranjera cruzara los filtros hacia la capital antioqueña, donde las autoridades mantienen una guerra frontal contra la explotación de menores.

La efectiva inadmisión de la ciudadana no solo envía un mensaje de advertencia a nivel global, sino que ratifica la alianza entre Colombia y agencias internacionales para desestimular que personas con antecedentes de pedofilia vean en el territorio nacional un destino posible para sus crímenes.

