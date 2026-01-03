Migración Colombia investiga hotel en Yarumal donde se hospedó la secta judía Lev Tahor

Resumen: Migración Colombia abrió una investigación administrativa contra un hotel en Yarumal, Antioquia, tras un operativo realizado en noviembre que detectó irregularidades en el alojamiento de miembros de la secta judía Lev Tahor, incluidos menores de edad. Los adultos fueron expulsados del país y los menores quedaron bajo custodia de las autoridades.

Migración Colombia abrió una investigación administrativa contra un hotel en Yarumal, norte de Antioquia, tras detectar irregularidades en el alojamiento de 26 personas pertenecientes a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, entre ellas 17 menores de edad. La información fue confirmada por la directora regional de Migración Colombia, Paola Andrea Salazar Gómez, en diálogo con La FM.

Según explicó Salazar, la alerta surgió a partir de denuncias de la comunidad local, que señalaron la presencia de un grupo numeroso de extranjeros en el establecimiento hotelero. “En noviembre del año pasado recibimos denuncias de la comunidad y, en ejercicio de las facultades que nos otorga la ley, realizamos las verificaciones migratorias correspondientes”, indicó la funcionaria a La FM.

Durante el operativo, Migración Colombia encontró que el hotel no reportó el ingreso ni la salida de estas personas en el Sistema de Información y Registro de Extranjeros (SIRE), incumpliendo con una obligación legal que aplica a todos los establecimientos de hospedaje en Colombia. Este hallazgo motivó la apertura de la investigación, que actualmente se encuentra en etapa preliminar. “Hoy, en enero, el proceso continúa abierto. Estamos escuchando versiones y practicando pruebas para determinar si hay mérito o no para una sanción”, agregó Salazar.

En cuanto al ingreso de los miembros de la secta al país, la directora aclaró que llegaron a mediados de octubre de 2025 a través de los aeropuertos José María Córdova, en Rionegro, y Rafael Núñez, en Cartagena, sin que existieran alertas internacionales en ese momento. Las circulares amarillas de Interpol que alertaban sobre algunos de ellos fueron emitidas posteriormente, el 13 de noviembre.

Tras la verificación, los adultos fueron expulsados del país, mientras que los menores quedaron bajo custodia de las autoridades competentes en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y entidades homólogas en Estados Unidos. Posteriormente, los niños fueron repatriados a sus países de origen.

Migración Colombia recordó que la obligación de reporte sobre extranjeros no recae únicamente en hoteles, sino también en cualquier persona natural o jurídica que tenga vínculos contractuales o de alojamiento con ciudadanos extranjeros. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre cinco millones y más de 130 millones de pesos, precisó Salazar.

La investigación busca esclarecer las responsabilidades del hotel y determinar si se impone alguna sanción, en el marco de la prevención de delitos como la trata de personas y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.