¡Impulso a la pesca y biodiversidad! Liberan 820.000 bocachicos en ríos del Oriente antioqueño

Resumen: Cornare y AUNAP liberaron más de 820.000 alevinos de bocachico en ríos, humedales y quebradas de Sonsón, San Francisco, Puerto Triunfo y San Carlos, en una iniciativa que busca proteger la biodiversidad, garantizar la sostenibilidad de la pesca y fomentar la participación activa de las comunidades locales en la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Con el objetivo de conservar los ecosistemas acuáticos y garantizar la sostenibilidad del recurso pesquero, Cornare y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) implementaron una estrategia de repoblamiento de bocachico (Prochilodus magdalenae) en ríos, humedales y quebradas de cuatro municipios de la región.

Durante esta iniciativa, se liberaron más de 820.000 alevinos de bocachico, distribuidos en Sonsón, San Francisco, Puerto Triunfo y San Carlos, dentro de un convenio interinstitucional que busca mejorar la gestión de los recursos hidrobiológicos y pesqueros. La inversión de este proyecto superó los $281 millones, destinada a garantizar la efectividad de las acciones y la preservación de las especies.

Los repoblamientos se realizaron en ecosistemas seleccionados por sus condiciones favorables para la supervivencia de los alevinos. En detalle, en el Humedal San Miguel, en el corregimiento San Miguel de Sonsón, se liberaron 134.400 peces; en el Humedal La Aurora 2, en Estación Cocorná de Puerto Triunfo, 128.700 alevinos; en el Caño Puerto Rico, en Puerto Perales, 200.700; en el río Santo Domingo, en San Francisco, 180.000; y en el río Samaná Norte, en el corregimiento Puerto Garza de San Carlos, otros 180.000 alevinos.

Cornare aclaró que todos los repoblamientos se realizaron con especies nativas, como el bocachico, esenciales para mantener el equilibrio ecológico de los ríos y para la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas que dependen de la pesca.

Además del impacto ambiental, estas jornadas impulsaron la participación activa de la comunidad, fomentando la conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas acuáticos y el manejo sostenible de los recursos naturales. La interacción de los habitantes locales con estas iniciativas fortalece el sentido de pertenencia y la responsabilidad frente a la conservación del territorio.

Con estas acciones, Cornare y la AUNAP avanzan en la preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, asegurando que los ríos y humedales continúen siendo fuentes de vida y sustento para las comunidades que habitan la región.